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【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館  6條QA說明事件好嚴重

國情動向 20:53 2020/07/22

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中美關係陷於低谷之際，美方突然史無前例要求中方關閉駐休斯敦總領館，並且只給中方人員72小時、即3天關館和撤離。事件令中美緊張狀態火上澆油，事件後續影響如何？中方如何報復？人民日報社旗下《環球時報》採訪了內地多名外交及政治學專家，以6條Q&A（答與問）的形式，闡述今次事件的嚴重性。

Ｑ：美國爲什麽突然關閉領事館？

Ａ：中國外交部的回應中並未明確提到，美方為何突然要求中方關閉駐休斯敦總領館的具體原因，美國國務院發言人奧塔格斯22日對於原因稱，「我們已指示關閉中國在休斯敦的領事館，以保護美國的知識產權和美國的私人信息」。

社科院美國問題專家呂祥直言，美國給的理由十分牽強，美國政府是想用這種突然的舉動「給中國狠狠一棒」，希望打中國一個措手不及，是美國政府內部的反華鷹派促成了美國今次舉動。

網絡上對此事起因有各種猜測，如「美國方面希望讓疫情期間撤出中國的外交官和家屬回到駐華領事館，但不配合中國防疫措施」，據權威消息人士向《環球時報》透露，此猜測是虛假消息，美國駐華各使領館都處於美方根據疫情形勢希望保持的狀態，包括美國駐武漢總領事館，中國未對它們的運轉設置任何障礙。

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Ｑ：關閉領事館和「驅逐」一樣嗎？意味著什麽？兩國會斷交嗎？

Ａ：復旦大學美國研究中心副主任信強對《環球時報》表示，突然要求他國總領事館在很短時間內關閉是非常無禮的行徑，其性質無異於「驅逐出境」。

呂祥則表示，驅逐外交人員和關閉領事館實際意義是一樣的，只是後者的措辭稍微婉轉一些，關閉使領館後，外交人員也會被要求離開。

但馬呈元認爲，斷絕外交關係的情況應該是不會出現的，因爲這是最極端的情形，它前面還有一些步驟可以做。若美方驅逐中方外交官或者是領事人員，那麽中方也會採取同樣的措施來驅逐美方的外交官和領事人員。更嚴重一些的情況，會導致外交關係等級的降級。

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Ｑ：美方的舉動觸犯了哪些國際公約？

Ａ：武漢大學國際法研究所副研究員彭芩萱對《環球時報》記者表示，根據美國憲法第6條第2款（the Supremacy Clause）及《維也納領事關係公約》，美方未經雙邊協商、單方面要求中方關閉駐休斯敦總領館的行爲，乃蓄意繞過國際條約義務和美國憲法、給中方極限施壓的行爲，既不符合維約精神也不符合美國憲法對條約至上性的規定。

中國政法大學教授，外交部諮詢專家馬呈元提醒，應注意看這些行爲背後的主體是政府還是個人，如果是政府行爲，那相應的國家需要承擔責任。但如果是個人的行爲，所在國家也要在對這種行爲防止不利、或制裁不力時承擔責任。

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Ｑ：關閉駐休斯敦總領事館，會對中國外交工作造成哪些實際影響？

Ａ：呂祥認爲，72小時關閉領事館的難度特別大，休斯敦是得克薩斯州最大的城市，也是美國疫情最嚴重州之一；關閉領事館對於當地的華人華僑來說，影響會很大，也會影響中美在這一地區的經貿人員往來等活動。他同時強調，之前有新聞說使館人員在燒東西，在這樣的情況下，除非出現重大的意外和事故，否則美方無權闖入中國領事館。

Ｑ：美方此舉將對中美關係造成怎樣的後果？

Ａ：信強對《環球時報》表示，美國的舉動是中美關系史上前所未有的，表明雙邊對抗已嚴重升級。呂祥表示，在沒有任何徵兆的前提下要求一個國家的使館限時關閉，這在外交史上和中美關係史上是史無前例的，也會給中美關係帶來建交以來的最大的考驗。

中國人民大學國際關系學院副院長、美國問題專家金燦榮認爲，此事的性質就是政治對抗升級，是非常嚴重的事件，可以看出，美國政府內部有一些人已經鐵了心要跟中國搞「新冷戰」，甚至不惜發動一場戰爭，來把中國的氣勢打掉，延緩中國發展。他認爲：

首先，美國政府從目前出台的各種制裁措施和言行來看，對華戰略敵意比外界所預料的更深。
第二，可能是大選的原因，特朗普團隊需要提升中美對抗的程度，轉移國內視線。獲得國內基本盤的支持。但無論是出于哪一個原因，結論很清楚，中美關係會繼續下滑。

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Ｑ：中國有哪些牌可以打，反制美國？

Ａ：在談到中方接下來會採取什麼合法合理、又符合國際關係和外交公約的反制措施時，馬呈元談到，中方最有可能采取的行動就是相應減少一個美方駐華的總領事館。

信強表示，美方此舉肯定將招致中國的反擊。他認爲，中國也不排除會關閉美國駐香港總領事館，這將有利於香港的穩定，因爲去年香港的暴力事件中，美領館的工作人員扮演了一些角色。

不過，據路透社22日消息稱，中國正在考慮關閉美國駐武漢總領事館，但該消息尚未得到官方證實。

責任編輯：鄧國強

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