【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領

▲ 【BNO居英細則出爐】明年1月接受申請 BNO遺失過期毋須補領

英國政府當地時間周三（22日）宣布，有資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的港人和他們的近親，明年1月起可以申請特別簽證留英，並最多可在英國逗留5年，之後可申請居留權。其間申請人可在英國工作或讀書，但不會獲得社會福利等保障。

英國內政部公布BNO持有人取得公民身份的計劃詳情，持有人及家屬均符合資格申請。擁有BNO身份的人士均可申請，不一定要持有有效護照，但必須通常居於香港。

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英國政府表示，要獲得此特別簽證，要證明擁有BNO身分，但毋須持有效BNO護照；若BNO過期或遺失，亦毋須申請新護照。

申請的港人可申請在英國居留5年，在當地工作就學，期間無法享有社會福利。居留5年後可向當局申請定居，一年後就再申請英國國籍。

BNO過期遺失毋須補領

英國當局強調，有意循此途徑移民的人士，必須證明有經濟能力，可以在英國居住至少半年，並承諾會學習英語，繳交健康稅（International Health Surcharge）及其他費用等。

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BNO持有人的近親包括：配偶或民事伴侶、未婚伴侶、兒童（首次申請時未滿18歲），以及其他高度依賴的家庭成員。

港區國安法月初實施後，英國首相約翰遜指稱此法法律明顯嚴重違反《中英聯合聲明》，與《基本法》有直接衝突，損害香港高度自治，將會向擁有BNO的港人提供取得英國公民身份的途徑。

中方則屢次表明，港區國安法無損香港自治，並指英國一旦擴大BNO持有人權利，中方會作出反制。

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