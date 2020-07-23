【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？

國家主席習近平在周二（21日）召開的企業家座談會上說：「我們必須……逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」在當前中國外部環境急轉直下的背景下，習近平這番話引起廣泛關注。外界解讀為，中國未來將更加重視國內市場，將經濟穩定和發展重心更多地放在中國自身。

中共中央政治局通常在7月底召開會議，部署下半年經濟工作。這次座談會也被視為是對中國今後經濟政策的「吹風會」、「定調會」。

習近平在企業家座談會上講話（全文）

「內循環」是近期突然引起外界關注的一個詞語，首現於今年6月18日國務院副總理劉鶴在第十五屆陸家嘴論壇上的講話。當時劉鶴稱，「一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成」。

官員點評：與「出口轉內銷」同調

在5月全國兩會期間，習近平也提出過類似說法，此次所說是對「國內大循環」的進一步認可。

路透社引述一位不願具名的前中國政府官員點評說，確認以內循環為主，相當於「自力更生」。也有內地學者解釋「內循環」，與過去的自產自銷、自給自足，及出口轉內銷沒有大分別。只不過，這類詞語給人重回計劃經濟老路的感覺，和改革開放南轅北撤。所以當局提出「內循環」新詞語。

習近平在企業家座談會上還說，

在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，我們必須集中力量辦好自己的事。

他指出，要充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

辦好自己的事 迎外部環境惡化挑戰

一位不具名的中國官員評論稱，這次座談會的核心就是保護市場主體，激活市場主體活力，做好自己的事，應對外部挑戰。

自年初新冠疫情爆發後，中國與整個西方陣營的關係迅速轉冷惡化，而南海爭議、港區國安法、新疆人權、華為等一系列中美角力問題更是全面升溫，令中國的外部環境迅速惡化。

早在今年4月8日，習近平在中共中央政治局常委會上就提出，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。顯見中南海已評估到外部形勢的不利變化。

中聯部原副部長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周力上月底在《中國社會科學報》刊文指，主動做好應對外部環境惡化的6大準備：

（1）要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備 （2）要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備 （3）要做好新冠病毒疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備 （4）要做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備 （5）要做好全球性糧食危機爆發的準備 （6）要做好國際反恐勢力回潮的準備

習近平與企業家的座談會，向各方傳遞的信息是，在後疫情時代，面對外部環境的劇烈變化，中國下半年經濟將以國內大循環為主體，主打內需牌，以我為主，全力做好自己的事情。

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本報記者：黃兆康