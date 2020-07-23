  • 30°C
香港時間 : 2020723日 (四) 09:03
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？

經濟脈搏 08:10 2020/07/23

分享：

國家主席習近平在周二（21日）召開的企業家座談會上說：「我們必須……逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」在當前中國外部環境急轉直下的背景下，習近平這番話引起廣泛關注。外界解讀為，中國未來將更加重視國內市場，將經濟穩定和發展重心更多地放在中國自身。

中共中央政治局通常在7月底召開會議，部署下半年經濟工作。這次座談會也被視為是對中國今後經濟政策的「吹風會」、「定調會」。

習近平在企業家座談會上講話（全文）

「內循環」是近期突然引起外界關注的一個詞語，首現於今年6月18日國務院副總理劉鶴在第十五屆陸家嘴論壇上的講話。當時劉鶴稱，「一個以國內循環為主、國際國內互促的雙循環發展的新格局正在形成」。

官員點評：與「出口轉內銷」同調

在5月全國兩會期間，習近平也提出過類似說法，此次所說是對「國內大循環」的進一步認可。

路透社引述一位不願具名的前中國政府官員點評說，確認以內循環為主，相當於「自力更生」。也有內地學者解釋「內循環」，與過去的自產自銷、自給自足，及出口轉內銷沒有大分別。只不過，這類詞語給人重回計劃經濟老路的感覺，和改革開放南轅北撤。所以當局提出「內循環」新詞語。

習近平在企業家座談會上還說，

在當前保護主義上升、世界經濟低迷、全球市場萎縮的外部環境下，我們必須集中力量辦好自己的事。

他指出，要充分發揮國內超大規模市場優勢，逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

辦好自己的事　迎外部環境惡化挑戰

一位不具名的中國官員評論稱，這次座談會的核心就是保護市場主體，激活市場主體活力，做好自己的事，應對外部挑戰。

自年初新冠疫情爆發後，中國與整個西方陣營的關係迅速轉冷惡化，而南海爭議、港區國安法、新疆人權、華為等一系列中美角力問題更是全面升溫，令中國的外部環境迅速惡化。

早在今年4月8日，習近平在中共中央政治局常委會上就提出，做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。顯見中南海已評估到外部形勢的不利變化。

中聯部原副部長、中國人民大學重陽金融研究院高級研究員周力上月底在《中國社會科學報》刊文指，主動做好應對外部環境惡化的6大準備：

（1）要做好中美關係惡化加劇、鬥爭全面升級的準備

（2）要做好應對外部需求萎縮、產業鏈和供應鏈斷裂的準備

（3）要做好新冠病毒疫情常態化、病毒與人類長期共存的準備

（4）要做好擺脫美元霸權、逐步實現人民幣與美元脫鉤的準備

（5）要做好全球性糧食危機爆發的準備

（6）要做好國際反恐勢力回潮的準備

習近平與企業家的座談會，向各方傳遞的信息是，在後疫情時代，面對外部環境的劇烈變化，中國下半年經濟將以國內大循環為主體，主打內需牌，以我為主，全力做好自己的事情。

【中國經濟】報告：7月內地中小企業信心指數五個月來首次上升

【中國經濟】美媒：中國遇史詩級樓市泡沫難題 規模達400萬億

【中國經濟】內地7部門推「小店經濟」促就業 目標2025年達「百城千區億店」

【中國經濟】經濟增長動力何來？「三駕馬車」均改善惟消費不及預期

【中國經濟】胡春華強調穩外貿外資 防倒閉潮、外遷潮

【中國經濟】李克強：就業壓力仍突出 做好繼續打硬仗的準備

本報記者：黃兆康

相關文章

習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局
2020/07/22
習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局
習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮
2020/07/22
習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮
【中國經濟】報告：7月內地中小企業信心指數五個月來首次上升
2020/07/21
【中國經濟】報告：7月內地中小企業信心指數五個月來首次上升
【中國經濟】內地7部門推「小店經濟」促就業 目標2025年達「百城千區億店」
2020/07/17
【中國經濟】內地7部門推「小店經濟」促就業 目標2025年達「百城千區億店」
【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好
2020/07/16
【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好
經濟 疫情 劉鶴 習近平 中美關係 港區國安法 南中國海 華為 人大政協兩會

下一篇文章

【中美角力】中美外交衝突升級 在離岸人民幣雙雙貶破7關
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】內地學者：中國不可能被踢出SWIFT 但單個機構或被精準制裁
【中美角力】內地學者：中國不可能被踢出SWIFT 但單個機構或被精準制裁
習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局
習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局
【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？
【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？
【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）
【華為5G】若歐盟封殺華為 中國或報復諾基亞及愛立信？（更新版）
習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮
習近平保證不鎖國　澄清外界對「內循環」疑慮
【中美角力】中美外交衝突升級 在離岸人民幣雙雙貶破7關
【中美角力】中美外交衝突升級 在離岸人民幣雙雙貶破7關