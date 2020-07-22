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【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」　如何解讀？（訂戶專享）

經濟脈搏 22:12 2020/07/22

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國家主席習近平在周二（21日）召開的企業家座談會上說：「我們必須……逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」在當前中國外部環境急轉直下的背景下，習近平這番話引起廣泛關注。外界解讀為，中國未來將更加重視國內市場，將經濟穩定和發展重心更多地放在中國自身。

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