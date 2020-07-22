【中國經濟】習近平倡立足「國內大循環」 如何解讀？（訂戶專享） 經濟脈搏 22:12 2020/07/22 分享： 國家主席習近平在周二（21日）召開的企業家座談會上說：「我們必須……逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。」在當前中國外部環境急轉直下的背景下，習近平這番話引起廣泛關注。外界解讀為，中國未來將更加重視國內市場，將經濟穩定和發展重心更多地放在中國自身。 ... 相關文章 習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局 今日 習近平：要逐漸形成以國內大循環為主體新格局 習近平保證不鎖國 澄清外界對「內循環」疑慮 今日 習近平保證不鎖國 澄清外界對「內循環」疑慮 【中國經濟】報告：7月內地中小企業信心指數五個月來首次上升 2020/07/21 【中國經濟】報告：7月內地中小企業信心指數五個月來首次上升 【中國經濟】內地7部門推「小店經濟」促就業 目標2025年達「百城千區億店」 2020/07/17 【中國經濟】內地7部門推「小店經濟」促就業 目標2025年達「百城千區億店」 【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好 2020/07/16 【中國經濟】內地經濟復蘇？一文看清6月經濟數據向好 經濟 疫情 劉鶴 習近平 中美關係 港區國安法 南中國海 華為 人大政協兩會 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入