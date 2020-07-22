【中美角力】美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：北京從事間諜工作

美國下令中國關閉駐休斯敦總領館，中美新冷戰陰霾隱現，美國國務院發言人發聲明指，此舉旨在保護美國知識產權和美國公民的個人信息。彭博社引述知情人士表示，近年來，美國官員對北京利用駐美使領館從事間諜活動日益感到擔憂，其中休斯敦受到特別審查，美國聯邦調查局多年來一直監察相關情報人員。

同時，美國國務院一名發言人以背景方式回覆中央社時表示，中國長年對美國官員、人民進行大規模非法間諜與影響力工作，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

這名發言人指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）及美國司法部長巴爾（William Barr）曾公開所說，中國官員干涉美國本土政治、竊取美國知產權，並脅迫企業領袖及威脅華裔美國人在中國的家人。

▲ 美國持續在多方面對華施壓之際，中國駐休斯頓總領事館當地時間周二（21日）晚發生火警，美媒報道，當時領館人員正為遷離做準備，包括焚燒文件，居民看到濃煙滾滾，於是報警。

在此之前，美國司法部起訴兩名境外中國公民，指其受僱於中國國家安全部，逾10年間向全球多間機構發動黑客攻擊，盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他信息，包括企圖竊取新冠疫苗研究資料。

正在丹麥訪問的美國國務卿蓬佩奧今天（22日）援引該起訴書表示，美國已向中國表達明確的預期，當他們不這樣做，便會採取行動保護美國人民。

蓬佩奧並稱，美國總統特朗普已表明，美國不會允許這種情況再發生。

中國外交部形容是「前所未有的升級行動」，批美政治挑釁，敦促美方立即撤銷錯誤決定，否則中方必將做出正當且必要反應。

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責任編輯：彭文彌

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