  • 30°C
香港時間 : 2020722日 (三) 23:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美角力】美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：北京從事間諜工作

國情動向 22:51 2020/07/22

分享：

美國下令中國關閉駐休斯敦總領館，中美新冷戰陰霾隱現，美國國務院發言人發聲明指，此舉旨在保護美國知識產權和美國公民的個人信息。彭博社引述知情人士表示，近年來，美國官員對北京利用駐美使領館從事間諜活動日益感到擔憂，其中休斯敦受到特別審查，美國聯邦調查局多年來一直監察相關情報人員。

同時，美國國務院一名發言人以背景方式回覆中央社時表示，中國長年對美國官員、人民進行大規模非法間諜與影響力工作，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

這名發言人指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）及美國司法部長巴爾（William Barr）曾公開所說，中國官員干涉美國本土政治、竊取美國知產權，並脅迫企業領袖及威脅華裔美國人在中國的家人。

美國持續在多方面對華施壓之際，中國駐休斯頓總領事館當地時間周二（21日）晚發生火警，美媒報道，當時領館人員正為遷離做準備，包括焚燒文件，居民看到濃煙滾滾，於是報警。

在此之前，美國司法部起訴兩名境外中國公民，指其受僱於中國國家安全部，逾10年間向全球多間機構發動黑客攻擊，盜竊貿易機密、武器設計、軍事系統及其他信息，包括企圖竊取新冠疫苗研究資料。

正在丹麥訪問的美國國務卿蓬佩奧今天（22日）援引該起訴書表示，美國已向中國表達明確的預期，當他們不這樣做，便會採取行動保護美國人民。

蓬佩奧並稱，美國總統特朗普已表明，美國不會允許這種情況再發生。

中國外交部形容是「前所未有的升級行動」，批美政治挑釁，敦促美方立即撤銷錯誤決定，否則中方必將做出正當且必要反應。

【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館  6條QA說明事件好嚴重

【中美角力】中國駐美使館7月20日接「詐彈」恐嚇電話 

【中美角力】美證實要關中國駐休斯敦總領館 以保護知識產權及個人信息

【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

【中美角力】中國休斯敦使館外「燒紙」驚動當地消防 使館需在周五遷出（有片）

責任編輯：彭文彌

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【中美角力】中國休斯敦使館外「燒紙」驚動當地消防 使館需在周五遷出（有片）
今日
【中美角力】中國休斯敦使館外「燒紙」驚動當地消防 使館需在周五遷出（有片）
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
今日
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
今日
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
今日
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】美證實要關中國駐休斯敦總領館 以保護知識產權及個人信息
今日
【中美角力】美證實要關中國駐休斯敦總領館 以保護知識產權及個人信息
中美關係 外交 知識產權 特朗普 蓬佩奧 知識產權 黑客 中國外交部 中國國家安全部 FBI

下一篇文章

【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】中國伊朗巨額合作 美國頭癢3大壓力
【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號
【中美角力】「我們希望建立聯盟」 美英釋聯手遏制中國強烈訊號
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】特朗普遏華「新招」神秘推手曝光：余茂春
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」