【中美角力】關閉更多中國駐美領事館？特朗普：永遠有可能（有片）

▲ 【中美角力】關閉更多中國駐美領事館？特朗普：永遠有可能

美國國務院下令關閉中國駐休士敦總領事館後，總統特朗普今天表示，他「永遠有可能」下令關閉更多中國駐美領事館。

路透社報道，特朗普在白宮記者會中指出，國務院要求中國在72小時內關閉駐休士敦總領事館後，總領事館地面出現火勢，「我猜他們在焚燒文件和紙張」。

國務院稍早表示，美方下令中國駐休士敦總領事館關閉，是為了保護美國人的知識與個人資料。

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國務院發言人奧特加斯（Morgan Ortagus）說，「為保護美國人的知識產權、美國人的個人資料，我們已經指示關閉中華人民共和國駐休士敦總領事館。」

紐約時報（The New York Times）則引述美國國務院亞太事務助卿史達偉（David Stilwell）報道，中國軍方派遣學生到美國的大學，藉此推進本身的作戰優勢，而休士頓敦領事館正是這類行動的中樞。

史達偉說，「我們採取實際步驟來避免他們那麼做」。他還說，中國駐休士敦總領事與另外兩名外交官，最近在休士敦機場被逮到有可疑行動。

對於史達偉的說法，中國駐華府大使館未立即回應置評。

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責任編輯：鄧國強

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