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【中美角力】中國駐休斯敦總​​領事接受訪問：美國還是趁早收起這套把戲

國情動向 09:36 2020/07/23

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美國突然單方面要求中方關閉中國駐休斯敦總領使館後，總​​領事蔡偉當地時間22日接受美國廣播公司（ABC）13台和《國際聚焦》雜誌聯合採訪。他駁斥美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言，表示謊話即使重複一千遍，也成不了事實，敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則，中方必將作出正當和必要反應。

蔡偉表示，7月21日，美方突然要求中方關閉駐中國休斯敦總領館，此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責。中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。否則，中方必將作出正當和必要反應。

蔡偉並駁斥美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言，表示謊話即使重複一千遍，也成不了事實。美方一些政客為了所謂「政治正確」，滿嘴扯謊，但卻置民眾生死福祉於不顧，「到頭來必將害人害己，還是趁早收起這套把戲吧！」

中國駐休斯敦總領使館為中美建交後，中國首個在美總領使館，蔡偉強調，中美40年交往經驗充分證明，兩國合則兩利，鬥則俱傷。正如國務委員兼外長王毅日前在中美智庫論壇上的致辭中指出，中國的對美政策沒有變化，中方仍願本著善意和誠意發展中美關係，希望同美方相向而行，努力構建並共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

同日，美國總統特朗普表示，關閉更多使領館的可能性一直存在（As far as closing additional embassies, it’s always possible.），並指「大家都看到在美國下令關閉後，中方人員在領館內放火，我猜是燒毀文件或紙張，我想知道是怎麼回事。」

除了駐華府大使館，中國在美國的紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山與休斯敦設有領事館。

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責任編輯：彭文彌

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