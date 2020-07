美國突然單方面要求中方關閉中國駐休斯敦總領使館後,總​​領事蔡偉當地時間22日接受美國廣播公司(ABC)13台和《國際聚焦》雜誌聯合採訪。他駁斥美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言,表示謊話即使重複一千遍,也成不了事實,敦促美方立即撤銷有關錯誤決定, 否則,中方必將作出正當和必要反應。

蔡偉表示,7月21日,美方突然要求中方關閉駐中國休斯敦總領館,此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則,嚴重違反中美領事條約有關規定,蓄意破壞中美關係,十分蠻橫無理。中方對此予以強烈譴責。 中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。 否則,中方必將作出正當和必要反應。

蔡偉並駁斥美方關於駐休斯敦總領館的種種謊言,表示謊話即使重複一千遍,也成不了事實。美方一些政客為了所謂「政治正確」,滿嘴扯謊,但卻置民眾生死福祉於不顧,「到頭來必將害人害己,還是趁早收起這套把戲吧!」

中國駐休斯敦總領使館為中美建交後,中國首個在美總領使館,蔡偉強調,中美40年交往經驗充分證明,兩國合則兩利,鬥則俱傷。正如國務委員兼外長王毅日前在中美智庫論壇上的致辭中指出,中國的對美政策沒有變化,中方仍願本著善意和誠意發展中美關係,希望同美方相向而行,努力構建並共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

同日, 美國總統特朗普表示,關閉更多使領館的可能性一直存在(As far as closing additional embassies, it’s always possible.),並指「大家都看到在美國下令關閉後,中方人員在領館內放火,我猜是燒毀文件或紙張,我想知道是怎麼回事。」

除了駐華府大使館,中國在美國的紐約、芝加哥、洛杉磯、舊金山與休斯敦設有領事館。

責任編輯:彭文彌

