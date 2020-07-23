【華為5G】跟隊封殺？ 外電：法國擬限華為5G設備2028年前逐步禁用

英國正式宣布封殺中國通訊設備商華為後，輿論猜測會否在歐洲觸發蝴蝶效應。路透社最新引述3位知情人士稱，法國當局已告知計劃購買華為5G設備的電訊營運商，設備牌照到期後，將無法更新，此舉實際上是將華為設備逐步排除出移動網絡。

法國網絡安全機構國家網絡安全局（ANSSI）本月表示，將允許營運商使用包括華為在內的設備，目前的牌照期限為3至8年。但該機構補充稱，正在敦促目前沒有使用華為設備的電 訊 公司不要換成華為設備。

每個營運商都必須申請數十個設備牌照，才能覆蓋全國不同地區。消息人士稱，ANSSI已告知營運商針對大城市的大多數牌照決定。他們表示，華為設備的大部分授權期限為3到5年，而歐洲競爭對手愛立信或諾基亞 的設備大多獲得8年的授權。

消息人士並稱，法國當局在近幾個月的非正式談話中也告訴營運商，華為設備牌照到期後將不會更新，但這些話並未出現在正式文件中。

消息人士透露，鑑於牌照的時間框架很短，這些限制實際上相當於在2028年之前將華為設備從法國的5G網絡中逐步移除。法國營運商在某些情況下仍可能設法為華為設備獲得8年授權，但即使這樣，也意味最終要拆除所有華為設備。

5G設備投資回報需時，其中一位消息人士表示，營運商很難承擔投資華為設備的風險，因為像5G這樣的新移動技術至少需要8年時間才能帶來投資回報，「3年的期限就相當於禁用」。

美國一直表示，華為的設備可能被中國政府用於間諜活動，並已向其盟友施壓，要求禁用該企業設備。華為和北京方面均否認了這一指控。

【中美角力】崔天凱談華為被打壓 批評美國有政客心態不健康

【華為5G】不跟英美? 法財長稱不會禁止華為在法國投資

【華為5G】英封殺華為後啟「後備胎」計劃 邀2大日企開發5G

【華為5G】英棄華為蝴蝶效應幾何？ 歐盟各國取態還看德國

【華為5G】駐英大使：拒華為如同拒絕未來

【華為5G】英禁華為特朗普邀功 華春瑩：讓世人看清到處恐嚇的是美國

【華為5G】「五眼聯盟」成員國相繼禁用華為5G 加拿大會不會跟？

責任編輯：彭文彌