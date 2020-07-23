【中美角力】中國休斯敦領館涉顛覆美國？白宮幕僚曝「踢館」內幕

中美駐休斯敦總領事館被美國政府勒令關閉，震撼中美關係，中方強調會報復。白宮幕僚接受美媒訪問時，披露美方史無前例「驅逐」中國領事館的內幕，指休斯敦使館長期成為中國在美的間諜「司令部（Epicenter） 」、從事顛覆活動；而關館令的導火綫，是中國駐休斯敦總領事早前做了一件可疑行為。

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會答問時，回應美方對中國駐美外交機構的指控，稱美國對中國進行「污名化」。

美國國務院負責亞太事務的助理國務卿史迪威（David R. Stilwell）接受《紐約時報》採訪時，罕有地直接形容，中國休斯敦總領事館是中國發展留學生間諜、獲取經濟和軍事情報的「司令部（Epicenter ）」。

美助卿指 休斯敦領館是中方情報「司令部」

「中國這些活動的控制中心是休斯敦領事館」，史迪威指，該領館長期以來從事「顛覆活動（Subversive behavior）」。

根據《紐約時報》報道，史迪威儘管並未給出休斯敦領事館從事活動的更多相關細節，但他指總領事蔡偉及兩名中國外交官最近在休斯敦機場曾有可疑舉動。

當時一批中國公民正等待登上一架中國政府安排的專機。史迪威稱，這些外交官將某些旅客帶到登機口處，而中國航空公司所持的登機證件上，外交官的出生日期是錯誤的。

對華立場強硬的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）呼應史迪威的說法，他指休斯敦領館並非外交機構，而是「間諜中心」。

休斯敦領事館是中國在美國南部唯一領館，也是其在美建立的第一個總領館，約有60名僱員。中國在美國設有六組外交使團，除了在華盛頓的大使館，還設有位於洛杉磯、紐約、三藩市、芝加哥的領事館，以及派駐聯合國的外交代表。

休斯敦總領事安排「可疑」人物登機

美國國務院發言人摩根·奧塔古斯（Morgan Ortagus）早間在承認美國要求中國駐休斯敦總領館關閉的消息時說，這是「為了保護美國的知識產權和美國公民的私人信息」。

「美國不會容忍中國侵犯我們的主權和恐嚇我們的人民，正如我們不會容忍中國的不公平貿易行為、竊取美國的就業機會及其他惡劣行為一樣」，國務院發言人奧塔古斯在聲明中說。

奧塔古斯還提到了《維也納公約》，她表示根據該公約，外交人員必須尊重所在國的法律和法規。

BBC國防事務分析員馬庫斯認為，關閉領館顯然是華盛頓與北京對抗過程中的「一個重大發展」。

他說，「關閉中國駐休斯敦總領館正好發生在美國指控兩名男子受中國安全部門指使試圖竊取美國疫苗的事件之後。儘管目前還不清楚上述兩起事件是否有關聯，但是特朗普政府決意要公開指證北京行為的意圖明顯無誤」。

責任編輯：鄧國強