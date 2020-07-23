【中美角力】滬指跌幅收窄3300點失而復得 創業板指V彈倒升1.1%

中美駐休斯敦總領事館被美國政府勒令關閉，引發中美關係緊張升溫，A股三大股指今日（23日）探底回升，上證指數收跌0.2%，3300點失而復得，創業板指V彈倒升1.1%。

兩市成交額連續第十六個交易日突破萬億元

美國國務院下令關閉中國駐休士敦總領事館，中方敦促美方立即撤銷決定，否則中方必將作出正當和必要反應。總統特朗普又表示，他「永遠有可能」下令關閉更多中國駐美領事館。

受消息影響，滬深兩市早盤大幅低開，市場觀望情緒濃厚，滬指一度跳水跌逾2%，深成指一度跌2.5%，午後旅遊、軍工股拉升，帶動滬指跌幅收窄，深成指、創業板指倒升。

截至收市，滬指報3325.11點，跌0.24%；深成指報13661.5點，微升0.03%；創指報2799.67點，升1.11%。

滬深兩市成交額放量至12461億元（人民幣，下同），連續第十六個交易日突破萬億元，其中，滬市成交5469億元。北向資金全天淨流出36.54億元，其中滬股通淨流出30.96億元。

從盤面上看，軍工板塊領漲4%，生物醫藥、醫療器械、券商等上漲，酒店餐飲、計算機、傳媒等板塊跌幅居前。

天風證券表示，市場經歷了短期大幅波動後，指數行情有望告一段落，預計回歸結構性行情。高估值的科創板存在解禁壓力和新股供給，加之外圍反复的情緒影響，短期可能面臨修整。

中原證券指出，預計滬指近期繼續在3400點下方蓄勢整固的可能性較大，投資者可繼續關注部分周期行業的補漲機會，成長股的中長期配置機會，以及中報業績增長超預期的板塊與個股蘊含的投資機會。

責任編輯：蒯宇澄

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