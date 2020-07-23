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【中美角力】避險情緒升溫 滬指放量跌1.2%失守3300

經濟脈搏 11:44 2020/07/23

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中美駐休斯敦總領事館被美國政府勒令關閉，引發中美關係緊張升溫，受避險情緒影響，A股三大股指今日（23日）全線下跌，上證指數半日跌1.2%，失守3300點，科技股領跌，僅軍工等少數板塊上漲。

僅軍工等少數板塊上漲

美國國務院下令關閉中國駐休士敦總領事館，中方敦促美方立即撤銷決定，否則中方必將作出正當和必要反應。總統特朗普又表示，他「永遠有可能」下令關閉更多中國駐美領事館。

A股早盤低開低走，市場觀望情緒濃厚，滬指跌幅一度跳水跌逾2%，深成指一度跌2.5%，臨近午盤，指數跌幅小幅收窄。

截至中午，滬指報3293.54點，跌1.19%；深成指報13477.88點，跌1.31%；創指報2758.27點，跌0.39%。

滬深兩市半日成交額放量至8136億元（人民幣，下同），其中，滬市成交3568億元。北向資金半日淨流出10.84億元，其中滬股通淨流出16.47億元，深股通淨流入5.62億元。

從盤面上看，多數板塊下跌，軍工板塊領漲3%，電子、傳媒、計算機等板塊跌幅居前。

中原證券指出，預計滬指近期繼續在3400點下方蓄勢整固的可能性較大，投資者可繼續關注部分周期行業的補漲機會，成長股的中長期配置機會，以及中報業績增長超預期的板塊與個股蘊含的投資機會。

責任編輯：蒯宇澄

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