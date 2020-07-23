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【中美角力】中國如何報復美國關領館？ 胡錫進暗示香港指稱情報中心

國情動向 11:49 2020/07/23

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美國突然要求中方關閉中國駐休斯敦總領事館，稱是為保護美國知識產權及公民私隱。中國駐美國大使館發聲明，批評美方有關指控毫無根據，純屬無稽之談，所用的藉口牽強附會，完全不成立，正可謂「欲加之罪，何患無辭」。

駐美使館發聲明：美國所用藉口牽強附會

中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，不要搬起石頭砸自己的腳。否則，中方必將作出正當和必要反應。

外界關注中國會不會進行報復以及將如何出手，路透社報道，中國正考慮關閉美國駐武漢總領館，官媒《環球時報》總編輯胡錫進分析，「這次路透社8成是錯了」，並認為有引導中方這樣做之嫌。他說，據了解，美方已在武漢總領館做了一些撤出準備，美方看來挺希望中方拿武漢總領館開刀「扯平」，因損失最小。

胡錫進：關武漢總領館「太便宜美方」

他分析，如果中方決定以牙還牙，也關閉美國一個在中國的總領館，應不會選擇武漢，「因為那樣太便宜美方了」。他批評華盛頓是突然通知關領館，並只給了72小時撤離，極其無禮，讓中方的撤離工作很麻煩。而美方在武漢總領館已經準備好了，美方的痛感與中國外交人員離開休斯敦不太一樣。

所以中方一旦要做這種報復，極有可能跳出美方的「預設戰場」，在一個讓美方感到更痛的地方下手，出其不意，也就是說，美方讓中國多麻煩，中國就可能讓它也多麻煩。

胡錫進認為，雙方在關領館或互逐外交官這方面較勁，雖然轟動大，但帶來的實際觸動並不很深。中方因為不願意破壞中美關係大局，不想與美國開展極端「外交戰」，但不會懼怕美方讓這場衝突進一步升級的威脅。他提到，中國在美國加上休斯敦的一共有5個總領館，

美國在中國加上香港的則有6個，而且香港的總領館至少有一千幾百人（還有說加上僱員有幾千人的）。要這麼多人幹嘛？明擺著就是個情報中心。中國反制的方法實際上挺多的，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。

胡錫進稱，不希望看到中美對抗輪番升級，兩國越打越遠，但事情決不像一些人想的那樣簡單。

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