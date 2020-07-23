▲ 【中美角力】美會否再踢館？FBI通緝犯疑藏中國三藩市領館

美國總統特朗普稱「永遠有可能」要求關閉更多中國駐美領事館，外界關注「踢館」事件會否陸續來。路透社在此敏感時刻報道，一名與中國軍方有關聯、在美涉嫌簽證詐欺罪的中國籍研究員，過去一個月匿藏在中國駐三藩市總領事館內。

中國外交部發言人汪文斌周三在例行記者會答問時，回應美方對中國駐美外交機構的指控，稱美國對中國進行「污名化」。

路透社報道，根據提交三藩市聯邦地區法院的文件，任職於加州大學戴維斯分校的唐娟（Juan Tang，譯音）申請簽證時，謊稱她不曾在解放軍服務過。

中國研究員申領簽證 涉嫌隱藏解放軍背景

然而調查人員發現她身穿軍服的照片，且曾在中國人民解放軍空軍軍醫大學擔任過研究員。

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她6月20日接受FBI訊問，接著就進入中國駐三藩市總領事館。FBI認為，她至今仍在總領事館內。

唐娟6月26日遭控簽證詐欺罪。由於領事館屬外國領土，除非獲邀，美國執法人員不得入內，且諸如使節等部分高階官員握有外交豁免權。

路透社無法立即連絡上中國駐三藩市總領事館和唐娟取得評論。美國國務院尚未回覆記者採訪要求。

中國駐美外交機構 被指涉間諜活動

中美關係近來趨於緊繃。美國網絡媒體Axios率先報道唐娟這項消息的同一天，美國剛下令中國駐休斯敦總領事館72小時內關閉，指控這座領事館從事間諜活動。

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中國在美國設有六組外交使團，除了在華盛頓的大使館，還設有位於洛杉磯、紐約、三藩市、芝加哥的總領事館，此前已被要求關閉的休斯敦總領事館，以及派駐聯合國的外交代表。

對華立場強硬的共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）宣稱，休斯敦領館並非外交機構，而是「間諜中心」。

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責任編輯：鄧國強

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