【中美角力】蓬佩奧明晨發表中國政策演講　第二號外交官稱為未來留餘地

美國下令中國關閉駐休斯敦總領館，令中美關係雪上加霜。美卿蓬佩奧預計美東時間周四16:40（香港時間凌晨4；40）在加州就「共產主義中國和自由世界的未來」发表重要講話。另外，美國第二號外官常務副國務卿比根（Stephen Biegun）表示，特朗普政府正在採取果斷的措施，對抗中國對美國構成的挑戰。不過，他也強調了美中保持接觸對於管控緊張局勢的重要性。

蓬佩奧訪問盟友後即發表演講

蓬佩奧在演講之前已先後訪問英國和丹麥。他在英國時，與首相約翰遜談及香港和華為問題，有報道指，蓬佩奧與約翰遜討論如何壓制中國日益壯大的影響力。在丹麥，蓬佩奧也提及香港問題，以及中俄在北極地區活動增加，為避免未來可能的沖突，美國和丹麥需要增加合作。

據美國之音報道，美國常務副國務卿比根周三在參議院外交關係委員會就美中關係議題发言時對兩黨議員說，在對中國的政策問題上，特朗普行政當局與往屆的不同之處在於，它有面對美中關係中令人不舒服的事實的意願，這個事實是過去三十年的政策沒有帶來很多人所希望的結果，而且美國必須采取果斷行動來對抗中華人民共和國。

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他說：「我們发現美中關係今天被越來越多的爭端所累，包括針對美國公司的商業間諜活動和知識產權盜竊；中國當局對我們的外交官、企業、非政府組織和記者的不平等待遇；濫用美國學術自由和對留學生的歡迎態度，借此竊取我們大學的敏感技術和研究，以增強中華人民共和國的軍事能力。」

比根：特朗普政府為未來留餘地

比根表示，特朗普總統正是因為這些原因才下令采取一系列行動予以回應，包括下令關閉中國駐休斯頓總領館。儘管特朗普政府正在對中國的做法做出強硬的回應，但是比根強調了美中之間保持接觸對於管控雙方關係緊張的重要性。

他說：「我應該強調，美國和中國之間的接觸對於管控緊張局勢和探索共同感興趣的可以協調努力的領域仍然至關重要。但是，只有我們的接觸在我今天列舉的許多問題上取得真正進展，我們才能有所作為。」

他最後表示，特朗普政府正在迅速采取必要的步驟來捍衛美國利益，同時為明天的可能性留有餘地。

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