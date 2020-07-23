【中美角力】蓬佩奧再拉攏印度 ：有機會將供應鏈從中國轉移

中美角力白熱化，美國國務卿蓬佩奧周三敦促印度聚焦國內供應鏈，減少在電信和醫療供應方面對中國的依賴。

蓬佩奧在美印工商理事會舉辦的「印度思想峰會」網絡會議上表示，印度有機會將供應鏈從中國轉移走，減少在電信和醫療用品等領域對中國公司的依賴。

蓬佩奧說:「印度處於目前的地位，是因為它贏得了世界上許多國家的信任，包括美國。」

稱中國挑起中印衝突不可接受

上月在喜馬拉雅山邊境發生衝突，20名印度士兵在衝突中喪生，中印關係變得緊張。印度國內各方呼籲與包括美國及日本在內的盟友建立更緊密的安全關係。

蓬佩奧指責中國挑起了中印衝突，他說:「最近由中國人民解放軍挑起的衝突只是中國共產黨不可接受行為的最新例證。」北京方面則指責是印度軍方「越界」及襲擊中方人員。

印度最近禁止了數十款中國應用，包括頗受歡迎的視頻應用TikTok。在允許中國電信公司華為參與5G網絡的試驗後，印度尚未就華為做出決定。

另外，印度是世界上主要的仿製藥供應國，其藥品對中國原材料的依賴程度接近70%。印度駐美國大使Taranjit Singh Sandhu表示，新德里對美國公司在印度建廠持開放態度。

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責任編輯：蒯宇澄

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