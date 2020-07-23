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【火星探測】中國首次火星探測任務天問一號探測器發射升空（有片）

國情動向 12:45 2020/07/23

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央視新聞報道，中國首次火星探測任務天問一號探測器，今日在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空。

天問一號將展開超過7個月前往火星行程，預料2021年2月期間進入火星軌道。

中國首次火星探測任務於2016年1月批准立項，任務目標是通過一次發射，實現火星環繞、著陸和巡視探測，獲取火星探測科學數據，將邁出中國行星探測的第一步。

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天問一號火星探測器，由軌道器、着陸器和巡視器3部分組成。

繞：軌道器（orbiter）會維持在火星軌道，像人造衛星一般環繞火星飛行，在太空中近距離探測火星，預定任務1年。

落：着陸器（lander）預料於2021年4月搭載巡視器，跟軌道器分離，降落火星表面。

巡：巡視器（rover）亦即探測車，着陸後會從着陸器上駛出，貼身探索火星，預定任務100火星日（1火星日約為24小時39分鐘）。

天問一號除了會在火星拍照，還會探測火星上的物質、元素和環境，觀察火星的地質結構，還有火星氣象。

責任編輯：蒯宇澄

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