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【疫情反彈】遼寧大連時隔111天再現本土個案 患者為海鮮加工廠員工

社會熱點 14:46 2020/07/23

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內地新冠肺炎疫情再現反彈，遼寧大連再通報有本土確診個案，包括一名海鮮加工廠員工。該患者所在企業外環境中還檢出了新冠病毒。

大連市人民政府新聞辦公室今日召開新聞发布會，大連市衛生健康委員會副主任趙連在會上表示，大連市時隔111天後再次報告了3例本地確診病例和12例無癥狀感染者，且在患者所在企業外環境中檢出了新冠病毒。

病例1為當地一名海鮮加工廠員工，已於昨日確診。官方在對病例1的密切接觸者進行排查中，檢出12名無癥狀感染者。趙連介紹稱，對病例1所在海產品加工企業廠區、冷庫及18家直營門店進行封停，並采集冷庫食品、加工車間、宿舍、食堂、馬場、公用衛生間、行政辦公樓等食品和環境樣品，結果中多份陽性。

三名病例均自述发病前14天未離開大連，無新冠肺炎確診病例、重點地區來返連人員和境外人員接觸史。

大連市政府決定從今日起，對大連灣地區16萬人、金普新區馬橋子街道工業團地社區2萬人、西崗區工人村社區近1萬人進行核酸檢測，並且對所有可能流動傳播疫情的區域進行拉網式全覆蓋核酸檢測，逐漸擴大排查檢測覆蓋面，堅決不落一人、不留漏洞。

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責任編輯：尹航

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