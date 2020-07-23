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【長江暴雨】黃豆成抗洪搶險神器 武漢大批採購

社會熱點 14:46 2020/07/23

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長江中下游防汛形勢嚴峻，江堤告急，武漢市江夏區因而準備360噸黃豆應對險情。據內地傳媒報道，黃豆遇水會變大，對抗洪搶險有奇效，洪水過境後還能填補歉收的農田，一代「零食之王」辣條，都與洪水中的黃豆有關。

一遇水就發脹　反建奇效

武漢市江夏區融媒體中心報道，早在今年3月，江夏區就準備了60噸黃豆用於防汛，由於長江水位不斷升高，近期又從周邊地區採購300噸的乾黃豆。江夏區糧油收儲總公司負責人指出，黃豆遇水會變大，對漏水方面起到很大的作用；公司7月9日接到通知後，就成立工作專班，從本地及外地市場搶購黃豆。

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據《實用水文學詞典》解釋，黃豆的抗洪作用，與「管湧」現象有關。管湧是在滲流作用下，土體細顆粒沿骨架顆粒形成的孔隙，水在土孔隙中的流速增大引起土的細顆粒被沖刷帶走的現象，也稱「翻沙鼓水」、「泡泉」。湧水口徑小則幾厘米，大則幾米，孔隙周圍多形成隆起的沙環。

簡單來說，管湧就是堤壩滲水嚴重時，土體裡的細沙被流水沖出來，在外形成環狀的沙包。管湧出現的時間久了，大量的湧水翻沙會破壞堤防和水閘地基土壤骨架，引起建築物塌陷，造成決堤、垮壩、倒閘等事故，也會造成潰口。

要對付這種險情，蓄水反壓（俗稱養水盆）是一種有用的辦法，即通過抬高管湧區內的水位來減小堤內外的水頭差，從而降低滲透壓力，水往低處流不往外溢，從而防止地基被掏空。由於黃豆吸水性強，把它丟進「養水盆」，黃豆體積會增大，不僅可以抬高水位，還能填補砂礫空隙，且黃豆儲備量很大，容易搶購調配，還能回收利用，泡脹後能作優質有機肥。

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另據人民網去年報道，1998年，湖南發生特大洪水災害，當時農產品損失嚴重，平江縣醬幹產業的主要原料黃豆出現了大幅度的產能下降。為了養家糊口，平江縣農民被迫尋找新出路，用麵粉代替豆粉，改進生產工藝，加入辣椒、花椒、孜然、糖、鹽、植物油等佐料，就發明了麻辣味的辣條。

責任編輯：孫民

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