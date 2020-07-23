【中美角力】美「關館令」辣過針對俄羅斯　專家稱是羞辱中國

中國休斯敦總領事館被美國下令72小時內關閉，中美關係緊張火上澆油。有中國學者表示，國家間因為戰爭或外交衝突，繞過大使館而關閉領事館是一條「潛規則」，但限72小時搬離，卻「帶有羞辱性質」。

美國突然的外交大動作，引起許多猜測，中國內部也議論紛紛。人民日報社旗下《環球時報》新媒體「補壹刀」22日引述復旦大學教授張家棟說，國家間因為戰爭、外交衝突等，繞過大使館、關閉領事館是一條潛規則，但一般情況下不會給出72小時內這樣極短的時間限制，這麼短的時限帶有羞辱性質。

當年美國要求俄國關領館 給一個月預備

俄國2018年3月間使用神經毒劑，企圖暗殺曾為雙面間諜的英國公民斯克里帕爾（Sergei Skripal）以及他的女兒。當時美國驅逐48名俄外交官和12名俄駐聯合國使團工作人員，並且關閉俄羅斯駐西雅圖總領事館。但當時美國給俄羅斯外交人員近一個月的緩衝時間。

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《環球時報》則訪問多名中國學者專家，解讀今次的關閉領事館風暴。針對美國為何突然關閉領事館，中國社科院美國問題專家呂祥認為，美國政府是想用這種突然的舉動打中國一個措手不及，是美國政府內部的鷹派促成了美國今次舉動。

中國人民大學國際關係學院副院長、美國問題專家金燦榮稱，此事的性質就是政治對抗升級，是非常嚴重的事件，「美國政府內部有一些人已經鐵了心要跟中國搞『新冷戰』，甚至不惜發動一場戰爭」，要打掉中國氣勢，延緩中國發展。

內媒：中國宜冷靜 不宜捲入新冷戰

不過，在中國內部熱烈討論反制措施時，「補壹刀」引述一名研究中美問題、不願具名的專家表示，美國有人想讓中美脫鉤，甚至是爆發軍事衝突。中國現在應該做的是避免走入新冷戰，爭取美國之外其他國家的理解，理性有利於中國爭取發展的時間。

駐休斯敦總領館是中國在美國的5個總領館之一，另外4個分設於紐約、洛杉磯、三藩市和芝加哥。駐休斯敦總領館為中國在美國南部地區的官方代表機構，也是中國在美最早設立的兩間總領館之一，另一間為駐三藩市總領館。

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責任編輯：鄧國強

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