【中美角力】威脅互關領館  中美離斷交還有多遠？

中美關係急轉直下，美國突然要求中國關閉駐休斯敦總領館，並威脅可能關閉更多領館，中國外交部指摘美方是「政治挑釁」，外界紛紛猜測中方會關閉哪家美國駐中國總領館予以報復回擊。雖然目前尚無法判斷雙方相互關閉領事館及驅逐外交官的行動會否持續升級，但關閉領事館已是外交關係惡化的升級舉措，一旦兩國外交戰陷入以牙還牙式的失控狀態，雙方距離斷交恐僅一步之遙。

美方對於關閉領館給出的解釋，是領館從事間諜活動，美國要「保護美國知識產權及私人資料」。但也有消息指，美國此舉是與中國要求美國外交人員返回中國需要進行核酸檢測，但美國不予同意交出自己的DNA，雙方難達共識，導致美決定採取對等措施關閉中國駐休斯敦總領館。

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關閉領事館不等同於斷交，主要影響簽證服務，關閉大使館則意味着徹底決裂或即將滑向戰爭。不過，關閉領館在兩國的外交關係上亦是標誌性的重大事件，美蘇冷戰時期時常相互驅逐外交人員，冷戰結束之後已鮮有使用。2017年，特朗普上任時陷入「通俄門」醜聞，即下令關閉俄羅斯駐三藩市領事館及設在紐約和華盛頓的兩處外交附屬機構，展示對俄強硬做法。

若陷入以牙還牙失控狀態 距斷交恐一步之遙

如今疫情蔓延下又逢美國大選，對華強硬同樣成為特朗普政府爭取選民的必選動作，近一周以來明顯加大攻勢。從最近美國發布南海聲明並派兩艘航母軍演，到醞釀一份禁止所有中共黨員入境的禁令，以及在香港、台灣問題上不斷對華施壓，試探底線。

兩國交兵不斬來使，兩國間全面對抗爆發，從貿易戰開始，中美之間的各種壓艙石都已逐漸壓不了艙，但外交系統的正常運作仍是基石。原來被認為能夠穩定中美關係的機制，一旦被破壞，就會變成加劇兩國不穩定的因素，使得對抗螺旋式升級。如今中美關係已經邁入這個危險節點，如果基石受損，中方很難不對等回應，兩國關係在以牙還牙式的對抗中擦槍走火的機率大增。

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本報駐京記者：潘攀

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