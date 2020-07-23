【中美角力】威脅互關領館  中美離斷交還有多遠？（訂戶專享）

中美關係急轉直下，美國突然要求中國關閉駐休斯敦總領館，並威脅可能關閉更多領館，中國外交部指摘美方是「政治挑釁」，外界紛紛猜測中方會關閉哪家美國駐中國總領館予以報復回擊。雖然目前尚無法判斷雙方相互關閉領事館及驅逐外交官的行動會否持續升級，但關閉領事館已是外交關係惡化的升級舉措，一旦兩國外交戰陷入以牙還牙式的失控狀態，雙方距離斷交恐僅一步之遙。

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