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習近平赴吉林考察 關注糧食生產促保護好黑土地

國情動向 15:43 2020/07/23

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國家主席習近平昨日到吉林考察調研，期間了解糧食生產、黑土地保護利用，又鼓勵全國各地因地制宜發展合作社。

值得注意，隨著新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，內地南方又發生水災，糧食問題引來關注。

習近平昨日下午先到四平市梨樹縣國家百萬畝綠色食品原料（玉米）標準化生產基地核心示範區、盧偉農機農民專業合作社，了解糧食生產、黑土地保護利用、農業機械化規模化經營等情況。

期間，習近平走進玉米地中，察看黑土層土質培養和玉米長勢。他稱，東北是世界三大黑土區之一，是「黃金玉米帶」「大豆之鄉」，黑土高產豐產，同時也面臨土地肥力透支的問題。一定要採取有效措施，保護好黑土地這一「耕地中的大熊貓」。

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他提到，探索實施玉米秸稈還田覆蓋，不僅可以增加土壤有機質，還能起到防風蝕水蝕和保墒等作用，這種模式值得總結和推廣。

守住社會主義事業 世代傳承下去

另外，盧偉農機農民專業合作社的社員向習近平稱，合作社成立後，土地集中起來，農業機械化水平和生產效率都有很大提高，除了土地分紅，還通過開展種植養殖業、外出打工等增加收入。習近平稱他們走出了一條適合自己的合作社發展道路，提高農業機械化水平，發揮土地優勢，農業科技水平、農民科技素質和農業生產效益都有很大提高，希望再接再厲，總結經驗，不斷推廣，同時鼓勵全國各地因地制宜發展合作社，探索更多專業合作社發展的路。

習近平又參觀四平戰役紀念館，提到「我們從八一南昌起義到井岡山斗爭，從艱苦卓絕的長征、抗日戰爭，再到解放戰爭、抗美援朝，是革命烈士的鮮血鑄就了革命成功，我們一定要牢記新中國來之不易」，呼籲要讓14億人民、9000多萬黨員特別是各級領導幹部很好學習中國共產黨黨史、新中國史，守住中共創立的社會主義偉大事業，世世代代傳承下去。

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