史上最嚴樓市調控落地一周 深圳樓價降溫二手成交大跌5成

深圳 為打擊今年以來樓市中過熱的炒房情緒、抑制房價上漲行情， 出台史上最嚴樓市調控 政策，僅一周時間，深圳的二手樓市已見明顯降溫。 深圳市房地產中介協會根據深圳市住建局房地產信息平台預錄網簽合同數據分析，新政發布的一周（7月13至19日），深圳二手房網簽量為5,143套，較前一周10,023套大減48.7%。

深圳樓市調控大幅加辣 落戶3年才能購房

深圳樓市調控收緊 標誌危機政策退出

深圳樓控升級成風向標 料下半年更多城市收緊政策

此外，深圳樓價漲幅亦明顯收窄。據諸葛找房提供數據顯示，新政發布當周，深圳二手住宅掛牌價格為每平方米70,373元（人民幣，下同），按周微升0.05%，漲幅相比前一周收窄0.29個百分點。

有地產中介向 新浪財經 表示，新政策出台，對市場肯定有壓制作用，影響最大是750萬以上的住宅，「這類二手房必須降價，不降的話，突然間就多了幾十萬的稅費」。另一類是未滿5年住宅，需要繳納全額的增值稅，相當於多了5個百分點的稅費。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉亦表示，「豪宅稅」重啟並定到750萬元，比上一輪的標準高很多。 對於福田中心區、寶安中心區、南山、龍華的部分樓盤來說，影響很大，因這些區域，特別是學位房的價格經過炒作之後，很多樓盤價格都在750萬元之上。

中原地產首席分析師張大偉預計，深圳未來半年投資比例將暴跌，房價將開始一輪明顯下調，跌幅在5%以上，過去深圳領先北京、上海樓市將告一段落。 但深圳人口流入趨勢不改，土地供應少的問題依然需要得到解決，否則政策的長期效果有限。

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而 由於新政限買家須落戶滿3年，部分剛需同受影響，同時 地產中介也難免受打擊。 但不少房產中介還是對深圳樓市比較樂觀，相信當地市場適應能力較快，預計只會在3個月後有些波動變化。

另外，據樂有家研究中心的數據顯示，深圳樓市調控新政後，惠州和東莞新增求購客戶量明顯上漲。7月13至17日，惠州大亞灣片區的成交量持續上漲，17日漲幅最大。惠陽成交量則在新政出台後反彈，同樣在17日達到成交峰值。

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責任編輯：彭文彌