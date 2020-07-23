【中美角力】聚焦網絡安全 大摩拒中國實習生遠程訪問該行網絡

中美角力延伸至網絡安全方面。據英媒報道，華爾街銀行摩根士丹利(Morgan Stanley)已禁止其在華實習生遠程登錄該行的虛擬網絡。有律師表示，那些企業不太了解的實習生、以及在無監督情況下遠程在家辦公的實習生，會構成特别的風險。

另一家美國大型銀行表示，其在華系統經常受到網絡攻擊，且攻擊規模比其在其他許多國家中遭到的攻擊的規模「大得多」。

銀行要遵守特定行業新規

有知情人士表示，摩根士丹利的這一決定與外界對中國網絡安全制度的擔憂有關。在這位人士匿名發表這番言論之際，跨國企業正在擔心會激化中國與西方國家之間本已緊張的關係。另一位知情人士補充稱，該行在華技術系統的潛在漏洞也令人擔憂。

化險諮詢(Control Risks)駐上海監管專家卡莉•拉姆齊(Carly Ramsey)表示，中國政府不斷出台新規，為其2017年頒布的網絡安全法補充更多細節，其中包括6月1日出台的一項規定，詳細規定了關鍵訊息基礎設施要如何接受國家安全審查。銀行也要遵守於今年生效的、關於跨境共享客戶數據的特定行業新規。

她表示：「網絡安全規定通常非常嚴格，懲罰措施可能很嚴厲，而銀行是一個明確的執法目標。」她補充稱，企業可能不想對實習生進行複雜規則的培訓，然後讓他們在無人監督的環境下進行遠程訪問。

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企業應對其系統用戶所做的一切違反規定的行為或發布的任何違反規定的內容負責。一位律師表示，那些企業不太了解的實習生、以及在無監督情況下遠程在家辦公的實習生，會構成特别的風險。

不過，並非所有公司都像摩根士丹利一樣，拒絕其在華實習生遠程訪問該行網路。花旗集團(Citigroup)和摩根大通(JPMorgan Chase)在內的其他美國大型銀行則在中國提供了遠程訪問和虛擬實習機會。