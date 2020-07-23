  • 35°C
香港時間 : 2020723日 (四) 16:48
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件

國情動向 16:27 2020/07/23

分享：

英國公布允許擁有英國國民（海外）護照（BNO）身份港人，明年1月起申請居留及入籍安排。7月23日，外交部發言人汪文斌表示，中方將考慮不承認英國BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

對於英國改變BNO安排，中國駐英國使館發言人批評，英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並將做出有力回應。

發言人指出，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中，明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，並重申香港已經回歸中國，是中國的一個特別行政區，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉，敦促英方認清現實，客觀正確看待港區國安法，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必然搬起石頭砸自己的腳。

【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領

【BNO】特區護照與BNO誰更好用？比較免簽待遇等6個分別便知道

【BNO】全球最強護照榜出爐！香港特區排19　BNO無納入但更強？

【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國

【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」

【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真

 

移民 BNO 居留權 內政 外交 國際關係 港區國安法 國安法 香港

上一篇文章

【火星探測】天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」

下一篇文章

【中美角力】聚焦網絡安全 大摩拒中國實習生遠程訪問該行網絡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動
【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）