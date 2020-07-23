【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件

英國公布允許擁有英國國民（海外）護照（BNO）身份港人，明年1月起申請居留及入籍安排。7月23日，外交部發言人汪文斌表示，中方將考慮不承認英國BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

對於英國改變BNO安排，中國駐英國使館發言人批評，英方不顧中方強烈反對和一再交涉，為有關人員在英居留和入籍提供路徑，嚴重違背自身承諾，嚴重干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，並將做出有力回應。

發言人指出，中英曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方在備忘錄中，明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，並重申香港已經回歸中國，是中國的一個特別行政區，香港事務純屬中國內政，絕不容任何外國以任何方式干涉，敦促英方認清現實，客觀正確看待港區國安法，立即糾正自身錯誤，停止以任何方式干涉香港事務和中國內政，否則必然搬起石頭砸自己的腳。

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