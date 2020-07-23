  • 35°C
香港時間 : 2020723日 (四) 16:57
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【火星探測】天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」

國情動向 16:37 2020/07/23

分享：

中國天問一號火星探測器今日發射升空，正式開啟「奔火之旅」。不過，火箭將天問一號發射升空進入預定軌道僅是第一步，要順利著陸火星，關鍵還在於臨門一腳，即精準「踩剎車」令火星成功捕獲探測器。

機會僅一次 關係整個任務成敗

利用火箭助推，由環繞器和著陸巡視器組成的火星探測器升空，並進入預定軌道後，將開始約200天的漫長的旅途，才能抵近火星。此時，探測器要想順利著陸火星，需要環繞器一腳精準的「剎車」，才能實現火星捕獲。

火星捕獲是火星探測任務中技術風險最高、最為重要的環節之一，機會只有一次，關係整個任務成敗。

上海航天技術研究院科研三部副部長葛釗說，當航天器在進入目標天體影響球內，相對目標天體的軌道通常為雙曲線軌道，因此必須進行減速機動，否則將沿著雙曲線軌道飛離目標天體，這一減速機動過程稱為捕獲制動。

若制動點火時間過長 或撞火星

本次火星探測任務捕獲期間，探測器距離火星僅400公里，相對火星的速度卻高達4至5公里每秒。捕獲過程中，如果制動點火時間過長，探測器速度下降過多，探測器就會一頭撞上火星；如果制動點火時間過短，探測器速度過快，就會沿拋物線軌跡飛離火星。

在這一制動捕獲過程中，火星環繞器面臨諸多挑戰。由於捕獲時距離地球1.93億公里，通訊單向時延約11分鐘，地面無法對這一制動過程進行實時監控，只能依靠探測器自主執行捕獲策略。此外，在制動過程中，環繞器需要在自身出現突發狀況時自主完成相應處理，最大限度保證火星捕獲成功。

只有被火星成功捕獲，環繞器才能與著陸巡視器分離，著陸巡視器才能完成著陸火星並釋放火星車，屆時，才能看到中國火星車在火星留下印跡。

【火星探測】中國首次火星探測任務天問一號探測器發射升空（有片）

【中國火星任務】一次滿足美國25年願望 天問一號繞落巡任重道遠

中美火星任務睇頭多 天問一號難過去月球好多

【火星探測】中美阿聯酋爭上火星 一文看清3國裝備和目標（有片）

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

中國 地球 火星 天體

下一篇文章

【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動
【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應
【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應