【火星探測】天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」

中國天問一號火星探測器今日發射升空，正式開啟「奔火之旅」。不過，火箭將天問一號發射升空進入預定軌道僅是第一步，要順利著陸火星，關鍵還在於臨門一腳，即精準「踩剎車」令火星成功捕獲探測器。

機會僅一次 關係整個任務成敗

利用火箭助推，由環繞器和著陸巡視器組成的火星探測器升空，並進入預定軌道後，將開始約200天的漫長的旅途，才能抵近火星。此時，探測器要想順利著陸火星，需要環繞器一腳精準的「剎車」，才能實現火星捕獲。

火星捕獲是火星探測任務中技術風險最高、最為重要的環節之一，機會只有一次，關係整個任務成敗。

上海航天技術研究院科研三部副部長葛釗說，當航天器在進入目標天體影響球內，相對目標天體的軌道通常為雙曲線軌道，因此必須進行減速機動，否則將沿著雙曲線軌道飛離目標天體，這一減速機動過程稱為捕獲制動。

若制動點火時間過長 或撞火星

本次火星探測任務捕獲期間，探測器距離火星僅400公里，相對火星的速度卻高達4至5公里每秒。捕獲過程中，如果制動點火時間過長，探測器速度下降過多，探測器就會一頭撞上火星；如果制動點火時間過短，探測器速度過快，就會沿拋物線軌跡飛離火星。

在這一制動捕獲過程中，火星環繞器面臨諸多挑戰。由於捕獲時距離地球1.93億公里，通訊單向時延約11分鐘，地面無法對這一制動過程進行實時監控，只能依靠探測器自主執行捕獲策略。此外，在制動過程中，環繞器需要在自身出現突發狀況時自主完成相應處理，最大限度保證火星捕獲成功。

只有被火星成功捕獲，環繞器才能與著陸巡視器分離，著陸巡視器才能完成著陸火星並釋放火星車，屆時，才能看到中國火星車在火星留下印跡。

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責任編輯：蒯宇澄

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