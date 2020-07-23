【中美角力】從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府

中美關係惡化，美國突然要求中國關閉駐休斯敦總領事館，有外媒分析，這表明鷹派正把持著特朗普政府。而主導政策變化的是，美國國務卿蓬佩奧及其顧問團隊，包括助理國務卿史達偉（David Stilwell）及華裔學者余茂春（Miles Yu）、蔣濛（Mung Chiang）等人。

彭博報道，美國總統特朗普一直努力平衡對華強硬派，以及自己尋求達成貿易協議的心願。不過，在新冠肺炎疫情爆發後，美國將大流行矛頭指向中國，加上不再容忍美國官員所稱的間諜及盜竊知識產權問題，特朗普已允許蓬佩奧率領的一個小顧問團體，將美國政策推向幾十年來最敵對的狀態。「結果是一系列制裁、限制和譴責，以及最終有關休斯頓領館的決定」。

蓬佩奧率團隊主導政策走向敵對

美國對外關係委員會高級研究員Mira Rapp-Hooper表示，在今年春天之前，美國都奉行非常狹窄的對華政策。但如今，中美角力已開辟多條戰線，包括香港、新疆、技術滲透和知識產權盜竊等。而幾乎在每個政策領域，美國都加大反擊，例如禁止中國部分學者、驅逐記者，並警告減少依賴中國商品。

彭博指出，蓬佩奧的團隊及副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）是這種變化的主要設計師。報道引述了解內部討論的人士說，蓬佩奧及其顧問們得出的結論是，資本主義、民主的美國與非民選中共政府，在根本上矛盾，無法共存。

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報道稱，蓬佩奧的團隊精心策劃對北京的一輪前所未有的襲擊，並呼籲政府高官加入，而國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）、美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）、司法部長巴爾（William Barr）都先後發表針對中國的尖銳演說。而蓬佩奧本人，本周到訪英國、丹麥，尋求組成反對中國的全球聯盟；他又會於本港時間周五清晨，在尼克遜總統圖書館，預料將把美中鬥爭塑造為文明的終極衝突。

博明、史達偉、余茂春也是關鍵人物

至於助長對華強硬態度的是蓬佩奧的顧問，他們劃定一種攻擊性和對抗性要強得多的對華道路，其中包括史達偉、余茂春、蔣濛等人。

事實上，美媒近期都有聚焦報道余茂春，稱他是蓬佩奧的首席對中國政策和規劃顧問。余出生於中國，早年留學美國，後來成為美國海軍學院的教授。據報他長期以來一直都對北京為擴大其能力和影響力所作的努力表示擔憂。至於蔣濛，曾於香港就讀中學，之後留學美國，現為美國國務卿科技顧問。而余茂春和蔣濛，都是華府重要外部顧問白邦瑞（Michael Pillsbury）引入。

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盡管強硬派主導華府對中國政策，但不是所有主張都被採納。彭博報道稱，有關破壞香港聯繫匯率制度的提議，幾乎沒成氣候，而關於美國尋求與台灣達成自由貿易協定的建議也沒有下文。另外，特朗普還未同意禁止中共黨員入境。

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