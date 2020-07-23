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【港區國安法】德國擬中止與香港引渡協議　簡化港人入境　

國情動向 19:20 2020/07/23

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【港區國安法】德國擬中止與香港引渡協議　簡化港人入境　

港區國安法的實施，演變為中國與西方激烈角力。繼加拿大、澳洲和英國後，德國也將中止與香港的引渡協議，並打算向受到威脅的香港學者和記者提供獎學金，以反制中國。

中方已多次批評西方在港區國安法議題上，干預中國內政。

德新社（DPA）報道，德國外交部長馬斯（Heiko Maas）昨天（22日）在出訪英國時表示，即便歐盟其他國家沒有一起行動，德國也將採取措施，對港區國安法表達不滿。

歐盟對是否反制港區國安法有分歧

馬斯列舉的措施包括簡化港人的入境規定，停止向香港出口特定軍事物資，向受威脅的香港學者、藝術家和記者提供獎學金，以及暫停與香港的引渡協議。

德國與法國日前才在歐盟外長會議上聯手提出這些措施，尋求歐盟成員國的支持，不過受到希臘和匈牙利的阻撓。希臘和匈牙利與中國關係密切，兩國都支持中國的「一帶一路」倡議，與中資合作修建鐵路和港口。

【港區國安法】美議員提法案 促簡化高技能港人移民美國程序

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馬斯與英國外交大臣拉布（Dominic Raab）會晤後強調，德國希望有更多歐洲國家一起行動，「若國安法影響一國兩制，德國與香港和中國的關係將受影響」。

德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）日前罕見批評中國，稱港區國安法違反香港基本法和中英聯合聲明，警告國安法如按原訂計劃實施，「對中國與歐洲和西方的關係將有長期性的負面影響」。

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責任編輯：鄧國強

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