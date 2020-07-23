  • 30°C
香港時間 : 2020723日 (四) 21:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別

國情動向 19:51 2020/07/23

分享：

中國外交部表示，由於英方違背承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。外界關注，一旦中方落實拍板，將有何影響？而BNO護照及特區護照在實際使用上，到底又有何分別？

不少港人都同時持有BNO及特區護照，故即使中方不承認BNO作為有效旅行證件，其外交反制意義，相信遠較對港人出入境權利影響為大。最受影響可能是只持有BNO人士，在需要購買機票或申請簽證需證明個人持有有效護照時，可能因為對方依據中國政府規定，而無法成功。

另由於英國國民（海外）護照由英國簽發，持BNO護照香港居民，可在第三國家享有英國領事服務和保護，所以即使中方不承認BNO作為有效旅行證件，料也不會有影響。

【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）

【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領

而在實際使用上，BNO及特區護照有以下6個主要分別：

分別一：簽證待遇

根據2020年的「亨氏護照指數」，英國護照以享有185個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，排行全球最強護照第7名，而香港則以享有170個地點的簽證待遇排第19。

雖然持BNO無法享有部分英國護照簽證待遇，如到越南、台灣等仍要事先作申請，但BNO持有人仍可在前往吉爾吉斯、岡比亞、巴拉圭、哥斯達黎加、洪都拉斯等小國時，享免簽入境待遇，而持特區護照前往當地，則需要申請有關簽證。

不過，持有特區護照亦可免簽進入一些BNO沒有免簽的國家，例如俄羅斯、蒙古國及伊朗等。

分別二：護照費用

比較有效期同為10年的護照申請費用，BNO較特區護照貴逾1倍。

特區護照：（32頁）370 港元；（48頁）460 港元

BNO：（34頁連運費）105.86英鎊（約1,031港元）；（50頁連運費）115.86英鎊（約1,129港元）

分別三：工作假期申請名額

持特區護照或BNO申請英國工作假期簽證的名額及要求亦有分別。持特區護照申請名額限每年1,000個，並須持有效的「贊助者證明」才可申請；而BNO持有人則沒有名額限制，亦毋須提供「贊助者證明」。不過，無論持BNO還是特區護照到英國工作假期，均可在當地逗留最多2年。

分別四：領事協助

擁有中國公民身分的香港居民，在境外遇上困難而需要協助時，可向中國駐外的使、領館求助；至於持BNO護照香港居民，則可向英國的使、領館尋求幫忙。

過往亦有持BNO港人向英國領事館求助成功的例子，例如今年3月秘魯因疫情突然鎖國，入境處接獲逾86名滯留秘魯的港人求助，不過當中有最少8名持BNO港人獲安排乘坐英國包機及早離開，其餘70多人則需繼續等候港府包機。

有乘搭英國包機逃離的港人事後分享，英國包機只收費250英鎊（約2,400港元），比港府包機需要每人自費3萬多港元便宜得多。

分別五：入境歐洲

持BNO護照出入英國及愛爾蘭，即使排了「EU隊」，最後都會被職員要求重新去排「non-EU」隊。這或是因為英國海關對「公民」的定義，是持有英國護照的納稅人才可排「EU隊」，但到其他歐盟成員國旅遊，大多都接受持BNO為英國人，可以排「EU隊」。

分別六：申請在英國居留

英國最新公布允許擁有BNO身份港人，明年1月起申請居留及入籍安排。合資格人士有權在英國居住和工作5年，並在1年後申請入籍。

【BNO】英內部評估：5年內20萬港人持BNO移民英國

【BNO】絕望真相？港人4口家持BNO居英　6年開支至少485萬港元

【BNO懶人包】港人坐6年BNO「移民監」 在英國有和沒有什麼社會福利？

【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」

【BNO】劉兆佳：英BNO新政只為錢　對「新香港論」毋須認真

【BNO】談BNO港人待遇 趙立堅：英國決定前最好徵求英國人意見（有片）

【國安法.BNO】英國民調：逾六成受訪者　贊成助BNO香港人定居英國

責任編輯：游昊雲

相關文章

【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
今日
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
今日
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後
2020/07/07
【BNO】沒有無緣無故的愛？專家解讀BNO擴權背後
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
2020/07/08
【BNO】英智庫：倘有百萬BNO港人移居 為英國注3800億經濟效益
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
2020/07/08
【BNO】移民英國變低端人口？央視：BNO港人或要搬磚維生
簽證 BNO 港區國安法 工作假期 外交 機票 入境處 中國外交部 中國 英國

下一篇文章

【港區國安法】德國擬中止與香港引渡協議　簡化港人入境　
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動
【中美角力】中國擬下令關閉美國駐武漢總領事館　反制美方行動
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
【中美角力】中美關係壞到何境地？崔天凱：連對話都沒有了（有片）
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」