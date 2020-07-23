中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別

中國外交部表示，由於英方違背承諾在先，中方將考慮不承認英國國民（海外）護照（BNO）作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。外界關注，一旦中方落實拍板，將有何影響？而BNO護照及特區護照在實際使用上，到底又有何分別？

不少港人都同時持有BNO及特區護照，故即使中方不承認BNO作為有效旅行證件，其外交反制意義，相信遠較對港人出入境權利影響為大。最受影響可能是只持有BNO人士，在需要購買機票或申請簽證需證明個人持有有效護照時，可能因為對方依據中國政府規定，而無法成功。

另由於英國國民（海外）護照由英國簽發，持BNO護照香港居民，可在第三國家享有英國領事服務和保護，所以即使中方不承認BNO作為有效旅行證件，料也不會有影響。

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而在實際使用上，BNO及特區護照有以下6個主要分別：

分別一：簽證待遇

根據2020年的「亨氏護照指數」，英國護照以享有185個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，排行全球最強護照第7名，而香港則以享有170個地點的簽證待遇排第19。

雖然持BNO無法享有部分英國護照簽證待遇，如到越南、台灣等仍要事先作申請，但BNO持有人仍可在前往吉爾吉斯、岡比亞、巴拉圭、哥斯達黎加、洪都拉斯等小國時，享免簽入境待遇，而持特區護照前往當地，則需要申請有關簽證。

不過，持有特區護照亦可免簽進入一些BNO沒有免簽的國家，例如俄羅斯、蒙古國及伊朗等。

分別二：護照費用

比較有效期同為10年的護照申請費用，BNO較特區護照貴逾1倍。

特區護照：（32頁）370 港元；（48頁）460 港元

BNO：（34頁連運費）105.86英鎊（約1,031港元）；（50頁連運費）115.86英鎊（約1,129港元）

分別三：工作假期申請名額

持特區護照或BNO申請英國工作假期簽證的名額及要求亦有分別。持特區護照申請名額限每年1,000個，並須持有效的「贊助者證明」才可申請；而BNO持有人則沒有名額限制，亦毋須提供「贊助者證明」。不過，無論持BNO還是特區護照到英國工作假期，均可在當地逗留最多2年。

分別四：領事協助

擁有中國公民身分的香港居民，在境外遇上困難而需要協助時，可向中國駐外的使、領館求助；至於持BNO護照香港居民，則可向英國的使、領館尋求幫忙。

過往亦有持BNO港人向英國領事館求助成功的例子，例如今年3月秘魯因疫情突然鎖國，入境處接獲逾86名滯留秘魯的港人求助，不過當中有最少8名持BNO港人獲安排乘坐英國包機及早離開，其餘70多人則需繼續等候港府包機。

有乘搭英國包機逃離的港人事後分享，英國包機只收費250英鎊（約2,400港元），比港府包機需要每人自費3萬多港元便宜得多。

分別五：入境歐洲

持BNO護照出入英國及愛爾蘭，即使排了「EU隊」，最後都會被職員要求重新去排「non-EU」隊。這或是因為英國海關對「公民」的定義，是持有英國護照的納稅人才可排「EU隊」，但到其他歐盟成員國旅遊，大多都接受持BNO為英國人，可以排「EU隊」。

分別六：申請在英國居留

英國最新公布允許擁有BNO身份港人，明年1月起申請居留及入籍安排。合資格人士有權在英國居住和工作5年，並在1年後申請入籍。

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責任編輯：游昊雲