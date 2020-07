【中美角力】華府今晨4:40直播蓬佩奧演說 或釋對中國更強硬訊號（附直播連結）

中美關係墮入低谷,中美在安全、科技、經濟、意識形態等領域全面角力。在此敏感時刻,美國國務卿蓬佩奧香港時間今天(24日)清晨4時40分,將在加州尼克遜總統圖書館,就美國對華政策發表重要演說,題為「共產黨中國與自由世界的未來」。外界普遍認為,蓬佩奧將宣示重塑對中國政策,展示特朗普政府對華強硬升級。

尼克遜總統圖書館是紀念美國前總統尼克遜( Richard Nixon),他任內於1972年訪問中華人民共和國,與中共領袖毛澤東及總理周恩來會面,給中美外交關係打開新的篇章,結束兩國互不往來的敵對關係。

在尼克遜總統圖書館演說 有深意

《華盛頓時報》分析指,蓬佩奧選擇在此發表演說,批評美國政府對華政策的不足,突顯現任總統特朗普要對北京採取嶄新、更強硬的立場。

蓬佩奧這場演說預計美東時間周四16:40、即香港時間周五(24日)凌晨4:40進行。

事實上,《華盛頓時報》發表題為「Mike Pompeo defends Trump's hawkish line against China(蓬佩奧為特朗普對華鷹派立場辯護)」的蓬佩奧訪談。其中,他表示:

我們將一系列發言結合起來,目的是要確保美國民眾明白,中國共產黨對我們在美國這裏的根本生活構成持續及嚴重的威脅。

We put together a series of remarks aimed at making sure the American people understood the ongoing, serious threat posed by the Chinese Communist Party to our fundamental way of life here in the United States of America.