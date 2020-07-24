【中美角力】華府今晨4:40直播蓬佩奧演說 或釋更強硬中國政策（附直播連結）

中美關係墮入低谷，中美在安全、科技、經濟、意識形態等領域全面角力。在此敏感時刻，美國國務卿蓬佩奧香港時間今天（24日）清晨4時40分，將在加州尼克遜總統圖書館，就美國對華政策發表重要演說，題為「共產黨中國與自由世界的未來」。外界普遍認為，蓬佩奧將宣示重塑對中國政策，展示特朗普政府對華強硬升級。

尼克遜總統圖書館是紀念美國前總統尼克遜（ Richard Nixon），他任內於1972年訪問中華人民共和國，與中共領袖毛澤東及總理周恩來會面，給中美外交關係打開新的篇章，結束兩國互不往來的敵對關係。

在尼克遜總統圖書館演說 有深意

《華盛頓時報》分析指，蓬佩奧選擇在此發表演說，批評美國政府對華政策的不足，突顯現任總統特朗普要對北京採取嶄新、更強硬的立場。

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蓬佩奧這場演說預計美東時間周四16:40、即香港時間周五（24日）凌晨4:40進行。

事實上，《華盛頓時報》發表題為「Mike Pompeo defends Trump's hawkish line against China（蓬佩奧為特朗普對華鷹派立場辯護）」的蓬佩奧訪談。其中，他表示：

我們將一系列發言結合起來，目的是要確保美國民眾明白，中國共產黨對我們在美國這裏的根本生活構成持續及嚴重的威脅。

We put together a series of remarks aimed at making sure the American people understood the ongoing, serious threat posed by the Chinese Communist Party to our fundamental way of life here in the United States of America.

報道又引述消息，指蓬佩奧將在演說指出，美中關係自1970年代以來的基礎、即是與中國無約束的交往和大規模的商業聯繫，已經陳舊過時。特朗普政府現正帶領新的對中國政策，建基於更符合美國價值和原則的關係。

蓬佩奧並會在演說中表明，面對中國威脅，特朗普政府已經開始「真正實質的回應，以重塑美中關係，令美中關係從根本上對美國人、對在美國的中產階層工人更公平和對等」。

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蓬佩奧周三（22日）在訪問丹麥時也說，「我們正在就中國共產黨如何表現制定出明確的預期要求」。他說，「當他們沒有做到時，我們將採取行動，保護美國人民，保護我們的安全，我們的國家安全，並保護我們的經濟和就業」。

美國常務副國務卿比根強烈批華

美國常務副國務卿比根（Stephen Biegun）星期三（7月22日）在參議院外交關係委員會表示，特朗普政府採取關閉中國休斯頓領館等果斷措施，是為了對抗中國對美國的挑戰，包括中國針對美國公司的商業間諜活動和知識產權盜竊，以及中國利用美國的學術自由環境和對留學生的歡迎態度，竊取美國大學的敏感技術和研究。

司法部長威廉巴爾上星期7月16日在位於密西根州的傑拉德·福特總統博物館發表講話時說，在美中幾十年來形成了盤根錯節的經貿關係後，美國人需要重新評估與共產黨統治下的中國的關係。

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責任編輯：鄧國強

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