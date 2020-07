【中美角力】蓬佩奧：與中國盲目交往模式已結束（附直播連結）

▲ 【中美角力】蓬佩奧:與中國盲目交往的模式已結束

中美關係墮入低谷,中美在安全、科技、經濟、意識形態等領域全面角力。在此敏感時刻,美國國務卿蓬佩奧香港時間今天(24日)清晨4時40分在加州尼克遜總統圖書館,就美國對華政策發表重要演說,題為「共產黨中國與自由世界的未來」。他稱,與中國盲目交往的舊模式已經失敗,不能繼續。

蓬佩奧在演說中表示,「(前總統)理查德·尼克遜(Richard Nixon)在1967年寫道,『除非中國改變,否則世界不會安全』。這是對的。現在是我們該聽他的話了」。

他直言,「與中國盲目交往的舊模式已經失敗。我們絕不能繼續。我們一定不能回到這種狀況」,相反「我們需要一種保護美國經濟和我們生活方式的戰略。自由世界必須戰勝這一新的暴政(new tyranny)」。

Old paradigm of blind engagement with China has failed. We must not continue it. We must not return to it.

We need a strategy that protects the American economy and our way of life. The free world must triumph over this new tyranny.

蓬佩奧引尼克遜:除非中國改變 否則世界不會安全

蓬佩奧讚賞尼克遜將近50年前的歷史性北京之行,以及他的哲學思想,「我們根本無法永遠把中國留在國際大家庭之外……在中國改變之前,世界不會安全。因此,我們的目標,應該是誘發(中國)變化」。

We simply cannot afford to leave China forever outside of the family of nations ... the world cannot be safe until China changes. Thus, our aim – to the extent that we influence events – should be to induce change.

但是蓬佩奧認為,尼克遜的對中國政策,使中國比美國受益更多。

蓬佩奧選擇在尼克遜總統圖書館發表演說,這裡是紀念美國前總統尼克遜( Richard Nixon),他任內於1972年訪問中華人民共和國,與中共領袖毛澤東及總理周恩來會面,給中美外交關係打開新的篇章,結束兩國互不往來的敵對關係。

《華盛頓時報》分析指,蓬佩奧選擇在此發表演說,批評美國政府對華政策的不足,突顯現任總統特朗普要對北京採取嶄新、更強硬的立場。

