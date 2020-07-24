【中美角力】蓬佩奧：與中國盲目交往模式已結束（附直播連結）

▲ 【中美角力】蓬佩奧：與中國盲目交往的模式已結束

中美關係墮入低谷，中美在安全、科技、經濟、意識形態等領域全面角力。在此敏感時刻，美國國務卿蓬佩奧香港時間今天（24日）清晨4時40分在加州尼克遜總統圖書館，就美國對華政策發表重要演說，題為「共產黨中國與自由世界的未來」。他稱，與中國盲目交往的舊模式已經失敗，不能繼續。

蓬佩奧在演說中表示，「（前總統）理查德·尼克遜（Richard Nixon）在1967年寫道，『除非中國改變，否則世界不會安全』。這是對的。現在是我們該聽他的話了」。

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他直言，「與中國盲目交往的舊模式已經失敗。我們絕不能繼續。我們一定不能回到這種狀況」，相反「我們需要一種保護美國經濟和我們生活方式的戰略。自由世界必須戰勝這一新的暴政（new tyranny）」。

Old paradigm of blind engagement with China has failed. We must not continue it. We must not return to it.

We need a strategy that protects the American economy and our way of life. The free world must triumph over this new tyranny.

蓬佩奧引尼克遜：除非中國改變 否則世界不會安全

蓬佩奧讚賞尼克遜將近50年前的歷史性北京之行，以及他的哲學思想，「我們根本無法永遠把中國留在國際大家庭之外……在中國改變之前，世界不會安全。因此，我們的目標，應該是誘發（中國）變化」。

We simply cannot afford to leave China forever outside of the family of nations ... the world cannot be safe until China changes. Thus, our aim – to the extent that we influence events – should be to induce change.

但是蓬佩奧認為，尼克遜的對中國政策，使中國比美國受益更多。

蓬佩奧選擇在尼克遜總統圖書館發表演說，這裡是紀念美國前總統尼克遜（ Richard Nixon），他任內於1972年訪問中華人民共和國，與中共領袖毛澤東及總理周恩來會面，給中美外交關係打開新的篇章，結束兩國互不往來的敵對關係。

《華盛頓時報》分析指，蓬佩奧選擇在此發表演說，批評美國政府對華政策的不足，突顯現任總統特朗普要對北京採取嶄新、更強硬的立場。

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責任編輯：鄧國強

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