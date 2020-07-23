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【BNO】中方考慮不承認？ 英國稱BNO是合法國際旅行證件

國情動向 22:29 2020/07/23

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英國宣布關於持有英國國民（海外）護照（BNO）身份的港人的居留新安排後，中國外交部發言人汪文斌周四（23日）表示，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，但英國方面隨後回應稱，BNO是合法國際旅行證件。

英國周三（22日）宣布，明年1月起擁有BNO身份的港人，可以申請特別簽證，在英國居留最長5年後，可申請定居12個月，再申請英國公民身份。

汪文斌批評，英方不顧中方的嚴正交涉，執意在BNO問題上搞政治操弄，中方對此堅決反對。他表示，由於英方違背承諾在先，中方將考慮不承認BNO作為有效旅行證件，並保留採取進一步措施的權利。

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英國首相約翰遜的發言人James Slack稱，BNO是合法的國際旅行證件，「你可以期待得到相應的對待」。

事實上，不少港人同時持有BNO及特區護照，中方此舉對港人影響不大。

不過，外界關注中國會有何進一步措施。英國廣播公司（BBC）駐北京記者麥笛文（Stephen McDonnell）指出，北京的進一步措施可能包括迫使中國香港特區護照申請人放棄其BNO護照，讓其無法以BNO身份移居英國。

【BNO】英想BNO港人移民遠離城市？環球時報稱「人離鄉賤」

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