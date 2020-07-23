任志強被開除黨籍 涉貪污受賄移送檢察機關審查起訴

已退休的內地知名地產大佬、「紅二代」任志強受查一案有新進展。北京市西城區紀委區監委今日（23日）通報，北京市華遠集團原黨委副書記、董事長任志強「嚴重違紀違法」，被開除黨籍。

通報又稱，任志強構成嚴重職務違法，並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪。將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴。

不同黨中央保持一致 公開發表文章醜化黨和國家

北京市西城區紀委區監委通報指稱，經查， 任志強喪失理想信念，背棄初心使命，在重大原則問題上不同黨中央保持一致，公開發表反對四項基本原則的文章，醜化黨和國家形象，歪曲黨史、軍史，對黨不忠誠、不老實，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規公款吃喝，違規持有、使用公款購買的高爾夫球卡；在組織談話時，不如實說明問題；將公權力作爲謀取私利的工具，違規使用公款報銷應由個人支付的費用，長期無償使用社會商人提供的辦公場所及住房，通過關聯企業違規從事營利活動獲取巨額利益；不正確履行職責給國有資産造成重大損失；家風敗壞，家教不嚴，夥同子女大肆斂財。

通報指出， 任志強嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌貪污、受賄、挪用公款、國有公司人員濫用職權犯罪； 決定給予任志強開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物隨案移送。

任志強被指涉嫌嚴重違紀違法 遭北京西城區紀委監委調查

任志強再開炮：內地向錢看 制度造成黑心商人

任志強批「黨媒姓黨」 被罰留黨察看一年

今年2月，網絡流傳一篇署名「任志強」的文章《人民的生命被病毒和體制的重病共同傷害》，批評執政的共產黨對言論自由的嚴格管制加劇了冠狀病毒的疫情。同年3月，任志強失聯。據南華早報調查，這篇文章確係任志強所寫。據任志強的朋友透露，2016年以來任志強一直處於當局嚴密監視，但還能經常和朋友們見面。美國之音引述消息人士的話說，任志強在3月12日被當局帶走，其長子、秘書亦被當局拘捕。路透社就此事詢問北京市警方和國務院新聞辦，但均未得到立即回復。「任志強」的名字成為網絡敏感詞。

現年69歲的任志強，綽號任大炮，籍貫山東萊州，父親任泉生曾任商業部副部長。中共黨員，曾任北京市政協委員，又曾任北京市華遠地產董事長、華遠集團黨委副書記兼董事長、北京市商業銀行（北京銀行前身）監事、新華保險董事。

而在2016年，任志強曾批評「黨媒姓黨」，被指公開發表違背4項基本原則、違背黨的路綫方針政策等方面的錯誤言論，其行為嚴重違反黨的政治紀律，因而遭到處分留黨察看一年。

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