▲ 【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人

中美角力白熱化，「諜戰」有升級跡像。美國聯邦調查局（FBI）罕有地在全美國逾25個城市、大規模約談據信有解放軍背景的簽證持有人。其中，以涉嫌簽證詐欺罪名拘捕3人。

美國司法部當地時間周四（23日）說，3名中國公民因簽證詐欺落網，而第4人仍滯留在中國駐三藩市領事館。美方認為這4人是偽裝成研究人員的中國軍人。

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據稱，這名目前相信在中國駐三藩市領事館的人員，是加州大學戴維斯分校中國癌症研究員、譯音為唐娟的女子。

FBI國安部門執行助理主任布朗（John Brown）聲明指出，「FBI約談在美國超過25座城市的中國人民解放軍成員，發現他們一致努力隱瞞自己真實的從屬關係，以利用美國和美國人民」。

美下令關中國領館 稱中方借駐美人員從事竊取資訊活動

美國日前下令中國關閉駐休斯敦總領館後，美國國務院發言人發聲明指，此舉旨在保護美國知識產權和美國公民的個人信息。彭博社引述知情人士表示，近年來，美國官員對北京利用駐美使領館從事間諜活動日益感到擔憂，其中休斯敦受到特別審查，美國聯邦調查局多年來一直監察相關情報人員。

同時，美國國務院一名發言人以背景方式回覆中央社時表示，中國長年對美國官員、人民進行大規模非法間諜與影響力工作，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

這名發言人指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）及美國司法部長巴爾（William Barr）曾公開所說，中國官員干涉美國本土政治、竊取美國知產權，並脅迫企業領袖及威脅華裔美國人在中國的家人。

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責任編輯：鄧國強

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