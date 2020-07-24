  • 29°C
香港時間 : 2020724日 (五) 07:53
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人

國情動向 06:26 2020/07/24

分享：

【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人

中美角力白熱化，「諜戰」有升級跡像。美國聯邦調查局（FBI）罕有地在全美國逾25個城市、大規模約談據信有解放軍背景的簽證持有人。其中，以涉嫌簽證詐欺罪名拘捕3人。

美國司法部當地時間周四（23日）說，3名中國公民因簽證詐欺落網，而第4人仍滯留在中國駐三藩市領事館。美方認為這4人是偽裝成研究人員的中國軍人。

【中美角力】美會否再踢館？FBI通緝犯疑藏中國三藩市領館

【中美角力】美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：間諜活動

據稱，這名目前相信在中國駐三藩市領事館的人員，是加州大學戴維斯分校中國癌症研究員、譯音為唐娟的女子。

FBI國安部門執行助理主任布朗（John Brown）聲明指出，「FBI約談在美國超過25座城市的中國人民解放軍成員，發現他們一致努力隱瞞自己真實的從屬關係，以利用美國和美國人民」。

美下令關中國領館 稱中方借駐美人員從事竊取資訊活動

美國日前下令中國關閉駐休斯敦總領館後，美國國務院發言人發聲明指，此舉旨在保護美國知識產權和美國公民的個人信息。彭博社引述知情人士表示，近年來，美國官員對北京利用駐美使領館從事間諜活動日益感到擔憂，其中休斯敦受到特別審查，美國聯邦調查局多年來一直監察相關情報人員。

同時，美國國務院一名發言人以背景方式回覆中央社時表示，中國長年對美國官員、人民進行大規模非法間諜與影響力工作，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。

這名發言人指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）及美國司法部長巴爾（William Barr）曾公開所說，中國官員干涉美國本土政治、竊取美國知產權，並脅迫企業領袖及威脅華裔美國人在中國的家人。

【中美角力】從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府

【中美角力】威脅互關領館  中美離斷交還有多遠？

【中美角力】美「關館令」辣過針對俄羅斯　專家稱羞辱中國

【中美角力】胡錫進倡拿美國駐港領館報復？稱其是情報中心

【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館  6條QA說明事件好嚴重

【中美角力】美證實要關中國駐休斯敦總領館 以保護知識產權及個人信息

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

相關文章

【火星探測】中國首次火星探測任務天問一號探測器發射升空（有片）
2020/07/23
【火星探測】中國首次火星探測任務天問一號探測器發射升空（有片）
【火星探測】天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」
2020/07/23
【火星探測】天問一號能否成功著陸火星　關鍵在於精準「剎車」
【中美角力】美「關館令」辣過針對俄羅斯　專家稱羞辱中國
2020/07/23
【中美角力】美「關館令」辣過針對俄羅斯　專家稱羞辱中國
【中美角力】威脅互關領館 中美離斷交還有多遠？（訂戶專享）
2020/07/23
【中美角力】威脅互關領館 中美離斷交還有多遠？（訂戶專享）
【中美角力】聚焦網絡安全 大摩拒中國實習生遠程訪問該行網絡
2020/07/23
【中美角力】聚焦網絡安全 大摩拒中國實習生遠程訪問該行網絡
中美關係 政治 簽證 知識產權 蓬佩奧 巴爾 知識產權 解放軍 三藩市 美國

上一篇文章

【中美角力】胡錫進：中方今將出招反擊 要求美國關閉駐華領館

下一篇文章

任志強被開除黨籍 涉貪污受賄移送檢察機關審查起訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】中國休斯敦領館涉顛覆美國？白宮幕僚曝「踢館」內幕
【中美角力】中國休斯敦領館涉顛覆美國？白宮幕僚曝「踢館」內幕
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】美史無前例關閉中國休斯敦領館 6條QA說明事件好嚴重
【中美角力】中國重啟接回在美留學生行動 外交部批美恐嚇留學人員
【中美角力】中國重啟接回在美留學生行動 外交部批美恐嚇留學人員
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」