【中美角力】胡錫進：中方今將出招反擊  要求美國關閉駐華領館  

美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館,中方暗示會報復。《環球時報》總編胡錫進在香港時間今天(24日)凌晨於Twitter發文,指中方反制措施會在今日公布,將要求美國駐華領事館關閉。但他沒說明哪一間美國領事館受影響。

胡錫進在Twitter發文說,「據我了解,中國將在北京時間星期五宣布對策,將要求美國駐華領事館關閉。中國是被迫採取這種對等措施,如非這樣做,將會有嚴重後果。

Based on what I know, China will announce countermeasure on Friday Beijing time. One US consulate in China will be asked to close. China is forced to take this reciprocal measure. If not, it would cause serious consequences.