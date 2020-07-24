【中美角力】胡錫進：中方今將出招反擊  要求美國關閉駐華領館  

▲ 【中美角力】胡錫進：中方今日將出招反擊 要求美國關閉駐華領館

美國下令關閉中國駐休斯敦總領事館，中方暗示會報復。《環球時報》總編胡錫進在香港時間今天（24日）凌晨於Twitter發文，指中方反制措施會在今日公布，將要求美國駐華領事館關閉。但他沒說明哪一間美國領事館受影響。

胡錫進在Twitter發文說，「據我了解，中國將在北京時間星期五宣布對策，將要求美國駐華領事館關閉。中國是被迫採取這種對等措施，如非這樣做，將會有嚴重後果。

Based on what I know, China will announce countermeasure on Friday Beijing time. One US consulate in China will be asked to close. China is forced to take this reciprocal measure. If not, it would cause serious consequences.

【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人

【中美角力】從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府

美國政府以保護知識產權及公民私隱為理由，突要求中國於當地時間周五（24日）下午4時，(即香港時間周六清晨5時)前，關閉駐德州休斯敦總領事館，中方回應稱必將對美方的無理行徑採取必要措施。

中國外交部在周三（22日）和周四（23日）一連兩日，就事件批評美國嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係，批評「這是在拆中美兩國人民友好的橋樑」。

【中美角力】威脅互關領館 中美離斷交還有多遠？

【中美角力】美「關館令」辣過針對俄羅斯 專家稱羞辱中國

【中美角力】蓬佩奧明晨發表中國政策演講 第二號外交官稱為未來留餘地

【中美角力】美會否再踢館？FBI通緝犯疑藏中國三藩市領館

【中美角力】中國休斯敦領館涉顛覆美國？白宮幕僚曝「踢館」內幕

【中美角力】中國駐休斯敦總​​領事接受訪問：美國還是趁早收起這套把戲

【中美角力】美國下令關閉中國駐休斯敦領館關鍵：間諜活動

【中美角力】美要求中國駐休斯敦總領館72小時內關閉 中方稱將作出必要反應

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解