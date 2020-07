中美「最後防線」恐失守 特朗普：貿易協議意義已大減

▲ 【中美角力】特朗普:中美貿易協議意義已大減 中美關係最後防線恐怕失守

美國持續將中美關係推向懸崖。華府突然驅逐中國駐休斯敦總領館、美國國務卿蓬佩奧演講幾乎對中國喊出「政權更迭」時,美國總統特朗普宣稱,中美貿易協議對他「意義已經大減」。中美貿易協議本是特朗普任內一大「政績亮點」,也可謂是現時中美關係瀕臨危險境地下,特朗普政府與北京保持交往的最後防線。假如中美貿易協議遭到放棄,中方與美國現屆政府恐怕再無共同語言。

特朗普周四(23日)在白宮開記者,講述美國新冠肺炎疫情最新發展,再將矛頭指向中國,並埋怨美國經濟因為疫情而停擺。特朗普表示,中國正在大手購買美國農產品,但中美貿易協議意義已經大減:

「(中美)貿易協議現在對我的意義,而遠遠小於我簽署協議的時候。他們正在破紀錄。昨日是玉米破紀錄的一天,他們買了比過去訂單都要多的玉米,並持續了兩或三天。還有大豆和其他,但這對我意義都不大。你明白嗎?這對我意義都不大。」

(The trade deal means less to me now than it did when I made it. They are setting records. Yesterday was a record corn day, they purchased more corn than any order ever and that went on for two or three days. And soybeans and all, but it just mean much less to me. Can you understand that? It just means much less to me.)

美國農業部數據則顯示,中國採購美國玉米規模是於7月14日所錄得,規模為176萬噸。

中美貿易戰第一階段協議在今年1月簽署,本應是特朗普執政以至中美關係分水嶺,有助特朗普兌現「把錢從中國賺回美國」的競選口號。

不過,疫情對全球經濟衝擊嚴重打亂了中美計劃。中國雖然繼續因應自身需求,購買更多美國農產品,但華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」(CSIS)早前預期,美國2020年全年對華出口只會在600億美元左右,不達中美貿易協議1,866億美元目標3分1。

