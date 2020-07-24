【中美角力】中美關係緊張下內地啟動電視劇宣傳 弘揚抗美援朝精神（有片）

中美關係持續緊張下，中國廣電總局昨表示，要部署調度抗戰題材、「抗美援朝」題材、抗疫題材電視劇播出工作，要弘揚抗戰精神和抗美援朝精神，「講好抗擊新冠肺炎疫情中國行動的感人故事」。

中新網報道，廣電總局電視劇司昨召開全國廣電系統視訊會議，部署調度抗戰題材、抗美援朝題材、抗疫題材電視劇播出工作，提出上述主張。

今年受到疫情衝擊，又是抗戰勝利75週年。值得注意，中美關係正處於建交以來最大挑戰，1950年的韓戰（內地稱為「抗美援朝」戰爭，即對抗美國、援助北韓）影片題材也成為國家宣傳的重點。

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此外，報道也指出，針對紀念抗戰勝利75週年電視劇的播出安排，廣電總局近日下發通知，要求相關播出機構不得播出違背常識常理、隨意戲說解讀歷史、過度娛樂化的抗戰題材電視劇。

2021年是中共建黨100週年。廣電總局網站還發布，16日已召開電視劇「理想照耀中國」創作論證會，指這齣戲透過40個黨員故事，闡釋「中國共產黨為什麼能」。

在去年5月中美貿易談判未有成果時，內地官媒也頻繁將中美貿易戰與抗美援朝戰爭相提並論，更連續7天共播出7部「抗美援朝」電影，稱這些影片和「當前時代相呼應」。

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責任編輯：游昊雲

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