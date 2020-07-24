【中美角力】走向新冷戰？ 蓬佩奧呼籲自由世界促使中國共產黨改變（有片）

中美關係急劇惡化之際，美國國務卿蓬佩奧本港時間周五清晨發表對華演說，呼籲自由各國與中國人民「改變中國共產黨的行為」。

這是美國突然要求中國關閉駐休斯頓總領館後，蓬佩奧發表的重要演講。BBC中文網報道，蓬佩奧的發言直接劍指中國共產黨，被視作是開啟新冷戰的「新鐵幕演講」，北京勢強烈反彈。另有分析人士認為，蓬佩奧針對中共的說法意味對立，或扼殺中美外交對話僅餘的空間。

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蓬佩奧在加州的尼克遜總統圖書館，發表「共產主義中國與自由世界的未來」的演講。尼克遜在執政期間與中國接觸，包括1972年華，為美國1979年與中國建交開啟大門。蓬佩奧稱，尼克遜擔心他向中共打開世界的大門創造一個「科學怪人(Frankenstein)」，是很有先見之明。

蓬佩奧表示，他無意批評尼克遜與對華接觸政策，指美國政府當時向中國示好，是希望誘導改變，但美方一直努力推動的兩國交往，並無給中國帶來尼克遜所希望的那種變化。

應以「不信任並核查」態度對待中國

他批評，今日的中國在國內愈趨專制，在海外越發好鬥、敵對；中國軍事力量已經變得「更加強大、更具威脅」。他又在發言中提到香港、南海、台灣、新疆等，其中指摘北京打破對港自治承諾，並指有北約成員國因懼怕北京限制進入中國市場，而未有聲援香港。他提到自己日前與身在倫敦、退出香港眾志的羅冠聰會面。此外，六四學運領袖王丹等人也受邀到場見證演說。

他說，應以「不信任並核查」的態度來對待中國，借用了前總統列根對蘇聯「信任但要核查」的口號。又呼籲世界上的自由國家，必須以更加有創意和自信的方式，促使中國共產黨改變其行為，因為北京的作為威脅了我們的人民與繁榮。

他還說，必須「與中國人民交流，並賦予他們權力」，指中國人充滿活力、熱愛自由，「跟中國共產黨完全不同」。

引用尼克遜所言 「除非中國改變，否則世界不安全」

蓬佩奧警告，如果自由世界不改變中共，中共將會改變我們。不能因為舒適或方便，就回到過去作法，強調與中國盲目交往的舊模式已經失敗。

他重提尼克遜曾說，「除非中國改變，否則世界是不安全的」。最後以「願上帝保佑中國人民。願上帝保佑美國人民。」作結。

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