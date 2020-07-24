【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習

南海局勢再生波瀾。美軍周四（23日）一日內派出5架軍機飛赴有關海域上空，同日解放軍發布封海公告稱，將於7月25日至8月2日在南海的門戶、雷州半島以西海域，進行大規模實彈演習。

據解放軍95180部隊發布的封海公告，屆時禁止相應海域一切海上航行及漁業作業，船隻必須停泊港內禁止出海。公告還強調，此次打靶覆蓋範圍廣、彈藥威力大，擅自出海被誤炸誤傷的危險極大。

▲ 內媒圖片

據北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台周四發布消息，當天一架美軍P-3C反潛巡邏機從台灣南部海域進入南海，向西飛行一段距離後折返；同日晚上8時至9時，美國空軍的一架RC-135W偵察機和一架P-8A反潛巡邏機又從台灣南部海域進入南海，朝廣東省方向飛行；另當日還有4架美國空軍KC-135R空中加油機先後出現在西太平洋海域，其中2架進入南海上空。

此前，美國雷根號航空母艦戰鬥群、日本海上自衛隊、澳洲國防軍和19日起在菲律賓海進行聯合軍演美日澳三國聯合軍演，加上美國勒令關閉中國駐休斯敦總領事館，致使中美關係緊張情勢節節攀升。

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