【中美角力】遭美指控被中國收買 譚德塞：世衛不被不實言論影響

對於美方指世衛總幹事譚德塞被中國「收買」，他說一些質疑其獨立性的言論是不實和不可接受，亦不會影響世衞的抗疫工作。

英國傳媒報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）本周在倫敦一個閉門活動上向英國議員透露，他有情報指譚德塞被中國「收買」，而他在2017年獲選為世衞總幹事，導致英國人民在疫情中喪命。

【新冠肺炎】香港疫情大反彈 世衛譚德塞：全球疫情未達頂峰（有片）

【新冠肺炎】世衛下周派小組到中國了解病毒源頭 專家估北京疫情一周清零

譚德塞在日內瓦的視像簡報會上強烈反駁蓬佩奧的言論，他說：「這些言論不實及不可接受，沒有事實基礎。我們唯一關心的事是拯救生命，國際社會也應如此，世衞不會因這些言論而分心。」

另一方面，世衞突發衞生事件計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）說，雖然美國、巴西和印度的確診個案飊升，但仍可控制疫情。

他說，這些是「強大、有能力的民主國家，有巨大的內部力量對付這種病毒」。美國的累計確診個案周四超逾400萬宗，平均每小時增加2600宗新症，速率全球最高。

【蓬佩奧約翰遜】美英全球戰略圍堵中國：我們需要印度澳洲

【內地水災】警惕傳染病風險 世衛：丟棄洪水接觸過的食物

【新冠肺炎】香港疫情大反彈 世衛譚德塞：全球疫情未達頂峰（有片）

【北京疫情反彈】世衛：北京新疫情是「大事件」 望中方助查源頭（有片）

責任編輯：游昊雲

跟進【中美角力】新形勢，立即了解