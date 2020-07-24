【中美角力】華春瑩斥蓬佩奧想對華搞新十字軍東征 惟「蚍蜉撼樹」

中美關係惡化，美國國務卿蓬佩奧最新對華政策演說，更被指將中美推向新冷戰。中國外交部發言人華春瑩在Twitter表示，蓬佩奧想對中國「搞新的十字軍東征」，但其所作所為展現了「蚍蜉撼樹」。

官媒《環球時報》則發表社評，批評蓬佩奧新演講態度惡毒，但提到這不是可以重開冷戰的時代，中國也不是包括美國在內西方世界的敵人。

華春瑩在Twitter發帖，稱蓬佩奧在尼克遜總統圖書館的講話，表明他想把自己塑造成21世紀的杜勒斯（John Foster Dulles），在一個全球化的世界對中國搞新的十字軍東征。而他的所作所為形像地展現了什麼叫「蚍蜉撼樹」。

她所提到的杜勒斯，是第52任美國國務卿，是美蘇冷戰早期重要人物，主張強硬態度對抗蘇聯。

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華春瑩續說，現在是到了全世界所有愛好和平的人，站出來阻止他（蓬佩奧）給世界造成更大危害的時候。

環時社評：中國不是美國敵人

另外，《環球時報》社評稱，蓬佩奧通篇演講都在將中國共產黨與中國人民對立起來，污衊中國是「國內的壓迫者」和「不誠實的國際參與者」，宣告尼克遜近50年前開啟的對華接觸政策「已經失敗」，並號召世界換一種方式應對中國。

社評指出，蓬佩奧這次演講除了選址在尼克遜圖書館，彰顯要反轉過去近50年對華政策的凶狠姿態外，他並沒有講出什麼新話，認為他對中國的激烈指責已經反覆嘮叨了很長一段時間，原因可能有二，一是把能罵的狠話之前就已經罵盡，二是利用惡化中美關係來推動特朗普政府選情構成了過猶不及的風險，他不得不保持對輿論的察言觀色。

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社評又說，當年美國駐蘇聯代辦喬治·凱南一篇8千字電文奠定華盛頓對蘇聯發動冷戰的情報和思想基礎。「現在，美國全政府主要官員輪番上陣也只能喊出一些難以服眾的口號和似是而非的狡辯。原因只有一個，這不是可以重開冷戰的時代，中國也不是包括美國在內西方世界的敵人。」

社評認為，蓬佩奧將當年列根對蘇聯「信任並且核實」的質疑方式用到中國上，並改為「不信任並且核實」，意在煽動西方國家比用當年警惕蘇聯還嚴厲的方式對待中國。「然而，不幸的是所有國家都在與中國打交道，中國到底什麼樣，世人擁有切身感受。這就是華盛頓無法欺騙全球甚至難以說服其盟國共同對抗中國的終極原因。」

最後，社評稱，美國對華政策有敵意和私心，終被廢棄。

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