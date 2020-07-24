【中美角力】無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放

中美角力針鋒相對。對於美國國務院要求中國駐休斯敦總領事館在周五（24日）前關閉，中國駐休斯敦總領事蔡偉表示，中國駐休斯敦總領事館將會持續開放，「直到另行通知」。

據美國政治新聞網站POLITICO部道，蔡偉受訪時表示，對於美方下令關閉，中國表示抗議，中國駐休斯敦總領事館將會持續開放，「直到另行通知」。他說：「今天我們仍正常運作，明天再看看會發生什麼事。」

蔡偉說，美方21日下令關閉中國駐休斯敦總領事館，中國認為此舉違反了規範外交關係的國際協議，中國已要求美國撤銷此令。

他續指，「我們認為美方的要求…不符合『維也納領事關係公約』，也不符合國際慣例或（外交）準則，違反中美領事條約。」「我們為最壞的情況做好準備，但我們也提出強烈抗議…因此，我們敦促美國放棄並撤銷那個錯誤的決定。」

報道提到，蔡偉強調，他是中國政府在休斯敦的主要代表，但中國問題專家表示，他不太可能有權力自行決定是否繼續開放中國駐休斯敦總領事館。

另一方面，中國也做出反制。中國外交部今日通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可。美國駐成都總領事館成立於1982年，領事範圍涵蓋四川、重慶、貴州、雲南和西藏自治區，極具戰略意義。

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