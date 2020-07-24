中美互逐領館 美國前情報官：特朗普為了競選高估自己

▲ 【中國關閉美國成都總領館】中國互逐領事館 美國前情報官：特朗普為了競選 高估控制大局能力

中美關係連日急劇惡化。美國特朗普政府突然向中國駐休斯敦總領事館下逐客令，3天時限周五（24日）屆滿之際，中方實施反擊，宣佈關閉美國駐成都總領館。美國前情報官員相信，特朗普驅逐中國休斯敦總領館，是華府過份誇大中國威脅的最新舉措；特朗普政府期望以攻擊中國來轉移美國疫情壓力，卻沒有充分考慮驅使中美走向敵對的含意，同時高估了自己控制這種對抗大局的能力。

美國國家情報委員會前專責東亞國家情報官、智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）高級成員希爾（Paul Heer）形容，強烈迹象顯示，特朗普政府驅逐中國領事館，是特朗普以宣揚中國對美國構成威脅為競選策略的副產品；特朗普認為這可以將他應對疫情失敗的壓力轉嫁外部敵人，同時塑造大選對手拜登對中國軟弱的形象。

中國外交部周五已通知美方，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。中方表示，這是對美方無理行徑的正當和必要反應，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。

希爾表示，休斯敦地區約有7.5萬華人，儘管中國休斯敦總領館很可能確有嘗試影響美國社會、宣傳中國形象並收集情報，但中國其他駐美使領館也是如此，特朗普政府以「保護知識產權和私隱」為由特定針對休斯敦總領館，令人不明所意。

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與此同時，希爾指出，特朗普政府有否考慮清楚關閉中國領事館的可能和潛在後果，也是未知之數。他稱，北京亦可以同樣以美國使領館收集情報、干預中國社會為由，選擇對中國境內多間美國使領館目標下手；即時現時未知中美這互相報復的惡性循環會有幾嚴重，惟這能否推動美國政策目標，以至美國政策有何目標，都仍待觀望。

希爾認為，關閉中國休斯敦總領館，是特朗普政府近期失實誇大中國戰略意圖和野心趨勢的最新行動。希爾稱，雖然美國國務卿蓬佩奧等官員，對中國行為的描述都正確，他們對中國行動背後意圖的論述都缺乏證據。

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希爾指，中國縱很可能與華府所講，希望「超越美國成為世界科技超級大國」、「令世界對獨裁體制安全」，但中國並不抱有贏者通吃的心態，中國領導人意識到，全球獨家稱霸即使做得到也不可持續，並不能保障中國安全和利益。

他續稱，因此中國並非如美方所指「以中共想法重塑世界」，因為對獨裁體制安全的世界並摧毀不需要其他體制；同理，特朗普政府宣稱中國並非以創新和競爭來發展科技，也不符合現實。

希爾坦言，特朗普政府在應對中國挑戰之中，很可能錯判了自身迫使北京改變行為的籌碼，以及自身控制中美關係不斷升級局面的能力；關閉休斯敦中國總領館，象徵關閉中美溝通渠道。

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