  • 33°C
香港時間 : 2020724日 (五) 13:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 北京疫情 新冠肺炎 中美角力 港區國安法 中國經濟 中印衝突 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

中美互逐領館 美國前情報官：特朗普為了競選高估自己

國情動向 13:04 2020/07/24

分享：

【中國關閉美國成都總領館】中國互逐領事館 美國前情報官：特朗普為了競選 高估控制大局能力

中美關係連日急劇惡化。美國特朗普政府突然向中國駐休斯敦總領事館下逐客令，3天時限周五（24日）屆滿之際，中方實施反擊，宣佈關閉美國駐成都總領館。美國前情報官員相信，特朗普驅逐中國休斯敦總領館，是華府過份誇大中國威脅的最新舉措；特朗普政府期望以攻擊中國來轉移美國疫情壓力，卻沒有充分考慮驅使中美走向敵對的含意，同時高估了自己控制這種對抗大局的能力。

美國國家情報委員會前專責東亞國家情報官、智庫「國家利益中心」（Center for the National Interest）高級成員希爾（Paul Heer）形容，強烈迹象顯示，特朗普政府驅逐中國領事館，是特朗普以宣揚中國對美國構成威脅為競選策略的副產品；特朗普認為這可以將他應對疫情失敗的壓力轉嫁外部敵人，同時塑造大選對手拜登對中國軟弱的形象。

中國外交部周五已通知美方，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。中方表示，這是對美方無理行徑的正當和必要反應，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。

希爾表示，休斯敦地區約有7.5萬華人，儘管中國休斯敦總領館很可能確有嘗試影響美國社會、宣傳中國形象並收集情報，但中國其他駐美使領館也是如此，特朗普政府以「保護知識產權和私隱」為由特定針對休斯敦總領館，令人不明所意。

中國反擊 外交部要求美國關閉駐成都總領事館

中美互關使館之際 路透：美國正安排外交人員回中國

與此同時，希爾指出，特朗普政府有否考慮清楚關閉中國領事館的可能和潛在後果，也是未知之數。他稱，北京亦可以同樣以美國使領館收集情報、干預中國社會為由，選擇對中國境內多間美國使領館目標下手；即時現時未知中美這互相報復的惡性循環會有幾嚴重，惟這能否推動美國政策目標，以至美國政策有何目標，都仍待觀望。

希爾認為，關閉中國休斯敦總領館，是特朗普政府近期失實誇大中國戰略意圖和野心趨勢的最新行動。希爾稱，雖然美國國務卿蓬佩奧等官員，對中國行為的描述都正確，他們對中國行動背後意圖的論述都缺乏證據。

無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放

中美「最後防線」恐失守 特朗普：貿易協議意義已大減

美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習

希爾指，中國縱很可能與華府所講，希望「超越美國成為世界科技超級大國」、「令世界對獨裁體制安全」，但中國並不抱有贏者通吃的心態，中國領導人意識到，全球獨家稱霸即使做得到也不可持續，並不能保障中國安全和利益。

他續稱，因此中國並非如美方所指「以中共想法重塑世界」，因為對獨裁體制安全的世界並摧毀不需要其他體制；同理，特朗普政府宣稱中國並非以創新和競爭來發展科技，也不符合現實。

希爾坦言，特朗普政府在應對中國挑戰之中，很可能錯判了自身迫使北京改變行為的籌碼，以及自身控制中美關係不斷升級局面的能力；關閉休斯敦中國總領館，象徵關閉中美溝通渠道。

【中美角力】威脅互關領館  中美離斷交還有多遠？

從美國突令關閉中國領館 外媒剖析哪些鷹派把持特朗普政府

美國會否再踢館？FBI通緝犯疑藏中國三藩市領館

美國「關館令」辣過針對俄羅斯　專家稱羞辱中國

中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」

相關文章

【中美角力】中國反擊 外交部要求美國關閉駐成都總領事館
今日
【中美角力】中國反擊 外交部要求美國關閉駐成都總領事館
【中美角力】無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放
今日
【中美角力】無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放
【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習
今日
【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習
【中美角力】走向新冷戰？ 蓬佩奧呼籲自由世界促使中國共產黨改變（有片）
今日
【中美角力】走向新冷戰？ 蓬佩奧呼籲自由世界促使中國共產黨改變（有片）
【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人
今日
【中美諜戰】FBI罕在全美逾25城市 約談疑為解放軍簽證持有人
地緣政治 外交 選舉 中國領事館 中美關係 特朗普 中國 美國 總統大選

上一篇文章

【中美角力】中國下令關閉美國駐成都領館 揭背後戰略意義

下一篇文章

【中美角力】中美互關使館之際 路透稱美國正安排外交人員回中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中美角力】胡錫進倡拿美國駐港領館報復？稱其是情報中心
【中美角力】胡錫進倡拿美國駐港領館報復？稱其是情報中心
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【BNO移民英國】明年1月接受申請　BNO遺失過期毋須補領
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
【英國BNO】外交部：中方考慮不承認BNO護照作為有效旅行證件（有片）
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中方倘不承認BNO作旅行證件有何影響？ 一文看清BNO與特區護照6大分別
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
中國休斯敦領館為何燒文件？美國伊朗碎紙曾「中伏」
【中美角力】中國休斯敦領館涉顛覆美國？白宮幕僚曝「踢館」內幕
【中美角力】中國休斯敦領館涉顛覆美國？白宮幕僚曝「踢館」內幕