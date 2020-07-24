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【中美角力】中美互關使館之際 路透稱美國正安排外交人員回中國

國情動向 12:46 2020/07/24

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中美互關使館之際 路透稱美國正安排外交人員回中國

在中美互關對方領事館之際，路透社23日引述消息人士報道，美國正安排因新冠肺炎疫情而在2月撤離的外交人員重返中國。

報道引述美國國務院一封日期為7月17日的內部電郵指，其中一架載有外交人員的包機於22日傍晚出發前往上海，較最初計劃提前起飛；另一班暫定29日飛往天津及北京的包機則仍在初步計劃階段；至於一班前往廣州的包機，起飛日期未定。

【中美角力】無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放

【中美角力】中國反擊 外交部要求美國關閉駐成都總領事館

美國政府21日要求中國駐侯斯頓（Houston）總領事館在72小時內關閉，外界有聲音稱該事件背後的原因為「中方沒有為美國駐武漢總領館重啟提供便利」。

中國外交部發言人汪文斌23日回應時反駁指有關說法並不屬實，指美國在1月23日宣布臨時關閉美國駐武漢總領事館及撤離人員後，部分外交人員已於6月時返回武漢，美國駐武漢總領事館恢復運營，而中國一直有為美國使領館依法履職提供便利。

而中國外交部今宣布，今早通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

【中美角力】美軍單日遣5機飛南海 解放軍同日宣布封海演習

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【中美角力】胡錫進：中方今將出招反擊  要求美國關閉駐華領館  

【中美角力】美「關館令」辣過針對俄羅斯　專家稱羞辱中國

責任編輯：游昊雲

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