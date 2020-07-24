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【中美角力】中國下令關閉美國駐成都領館 揭背後戰略意義

國情動向 13:13 2020/07/24

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中美關係惡化，美國日前突然下令中國關閉駐休斯敦總領事館，中國外交部今日（24日）宣布，要求美方關閉駐成都總領事館，而非外傳的「姊妹館」美國駐武漢總領事館，也不是向《環球時報》總編輯暗示的美國駐港澳總領事館下手。中方的選擇有何戰略考慮？

《南華早報》昨日已引述消息人士稱，中國將關閉美國駐成都總領事館，以報復美方要求72小時內關閉中國駐休斯敦領館。

涉及西藏問題

資料顯示，美國駐成都總領事館於1985年開館，領事範圍涵蓋四川、重慶、貴州、雲南和西藏自治區，極具戰略意義。

報道引述智庫成都世通研究院執行院長龍興春稱，關閉美國駐武漢領事館不會給美國造成太大的損失，但關閉成都的這將產生更大的影響。他指出，西藏是美國駐成都領事館關注的問題之一，而美國更多關注西藏和新疆。

【中美角力】無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放

【中美角力】中國反擊 外交部要求美國關閉駐成都總領事館

美國目前在瀋陽、成都、廣州、上海、武漢與香港設有領事館，大使館則位於北京。

早前外電消息稱，中國考慮關閉美國駐武漢總領事館。《華爾街日報》指出，美國駐武漢總領事館是美國在中國最小的外交使團。在新冠肺炎疫情爆發後，美國已撤離了駐武漢領事館的人員，不久前才開始安排外交官返回武漢，但僅維持最低限度必要人員。

胡錫進：關武漢領館太便宜美方 關成都是「對待反制」

胡錫進昨已表示，如果中方決定以牙還牙，不會選擇美國的武漢領館，因為那樣太便宜美方。他稱，美方之前已經在武漢總領館做了撤出準備，美方看來挺希望中方拿它開刀「扯平」，因為那樣美方的損失最小。他提出，一旦對美國的駐港澳總領事館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。

【中美角力】胡錫進倡拿美國駐港領館報復？稱其是情報中心

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不過，中國今日宣布要求關閉美國駐成都總領館後，胡錫進稱，中國顯然不希望中美關係自由落體式下墜，形容這次是「對等反制」，亦顯示中方不會在重大是非上任憑美方濫作定義，胡作非為。「為守底線，中方不會退卻、眨眼」。

曾因「王立軍事件」聲明大噪

值得注意，美國駐成都總領事館因為2012年的「王立軍事件」一度聲名大噪。當年2月6日，時任重慶市副市長兼公安局長的王立軍跑入領事館，引來大批警力戒備，滯留一天後才離開。傳言稱王立軍是為尋求美國政治庇護。

王立軍事後被法院認定為「叛逃」等，遭判處15年有期徒刑。事件還造成時任重慶市委書記、當時被視為政治明星的薄熙來落馬。

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