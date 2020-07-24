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專家：中國反擊美國香港總領館最狠 選擇成都「對等」

國情動向 14:15 2020/07/24

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美國特朗普政府要求中國關閉駐休斯敦總領事館後，中國周五（24日）反擊，要求美國駐成都總領事館關閉。中國外交部表示，中美關係如斯並非中方所希望看到，責任全在美方。國際地緣風險咨詢公司歐亞集團（Eurasia Group）專家稱，中國關閉成都美國總領館，是對美國的對等回應，而中方假如向香港美國總領館動手，那就最狠。

【中美角力】專家：中國反擊美國香港領事館最狠 選擇關閉美國成都領事館「對等」

中國外交部宣佈反制措施前，歐亞集團中國問題專家赫森（Michael Hirson）向CNBC表示，美國駐中國成都，以及沈陽領事館，是「重要但仍屬第二線」（important but still secondary）的使領館，中方如果向這些領事館出手，會是與美方關閉休斯敦領事館的對等行動。

美國在中國北京設有大使館，另外在沈陽、成都、上海、廣州、武漢、香港都設有領事館。赫森稱，若中方關閉上海或廣州美國領事館，則會比美國關閉休斯敦領事館「高出一級」（a notch above Houston）。

赫森續稱，若中方選擇關閉香港美國領事館，那就會火上加油，「為本來已經非常嚴重的僵局再推一把」（thrusting this dispute into what's already very serious impasse），同時亦會加深外界對香港未來和自治情況的關注，因此這會是最嚴重的升級行動。

【中美角力】中國下令關閉美國駐成都領館 揭背後戰略意義

中美互逐領館 美國前情報官：特朗普為了競選高估自己

美國駐成都領事館成立於1985年，領事範圍涉及西藏敏感地區，該館2012年曾發生「王立軍事件」，時任重慶市副市長兼公安局長的王立軍一度進入美領館，引發中美政治風波。

中國駐休斯敦領事館，則是1979年中美建交後，中國領導人鄧小平訪美，到過休斯敦後所設，是中國在美第一所領事館，對中美關係甚有象徵意義。

中國在美國華盛頓設有大使館，另在紐約市、芝加哥、三藩市、洛杉磯、休斯敦設有領事館。

無視被勒令閉館 中國駐休斯敦總領事稱領館持續開放

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