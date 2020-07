專家：中國反擊美國香港總領館最狠 選擇成都「對等」

美國特朗普政府要求中國關閉駐休斯敦總領事館後,中國周五(24日)反擊,要求美國駐成都總領事館關閉。中國外交部表示,中美關係如斯並非中方所希望看到,責任全在美方。國際地緣風險咨詢公司歐亞集團(Eurasia Group)專家稱,中國關閉成都美國總領館,是對美國的對等回應,而中方假如向香港美國總領館動手,那就最狠。

中國外交部宣佈反制措施前,歐亞集團中國問題專家赫森(Michael Hirson)向CNBC表示,美國駐中國成都,以及沈陽領事館,是「重要但仍屬第二線」(important but still secondary)的使領館,中方如果向這些領事館出手,會是與美方關閉休斯敦領事館的對等行動。

美國在中國北京設有大使館,另外在沈陽、成都、上海、廣州、武漢、香港都設有領事館。赫森稱,若中方關閉上海或廣州美國領事館,則會比美國關閉休斯敦領事館「高出一級」(a notch above Houston)。

赫森續稱,若中方選擇關閉香港美國領事館,那就會火上加油,「為本來已經非常嚴重的僵局再推一把」(thrusting this dispute into what's already very serious impasse),同時亦會加深外界對香港未來和自治情況的關注,因此這會是最嚴重的升級行動。

美國駐成都領事館成立於1985年,領事範圍涉及西藏敏感地區,該館2012年曾發生「王立軍事件」,時任重慶市副市長兼公安局長的王立軍一度進入美領館,引發中美政治風波。

中國駐休斯敦領事館,則是1979年中美建交後,中國領導人鄧小平訪美,到過休斯敦後所設,是中國在美第一所領事館,對中美關係甚有象徵意義。

中國在美國華盛頓設有大使館,另在紐約市、芝加哥、三藩市、洛杉磯、休斯敦設有領事館。

