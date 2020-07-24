【中美角力】新華社：中方被迫反制 只針對美國政府少數極端勢力

中美互關領館，中國宣布要求美國關閉駐成都總領事館，反擊美國。新華社稱，美方霸凌挑釁在先，中方被逼無奈反制，責任完全在美方。又指此舉只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民。

新華國際時評指摘，近期美方在中美關係上挑起事端已到了歇斯底里的地步，「人心不可違，天道不可欺」，美方無端關閉中國駐休斯敦總領館的舉動不僅令中國人民憤慨，也讓國際社會看清了美方霸凌的真面目，而濫打「中國牌」正在透支美國國家信譽。

時評表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中國政府和人民一貫高度重視中美關係，主張中美人民友好相處，摒棄仇視和對立。中方被迫採取反制措施，是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。此舉只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民。

不針對美國人民 「雙方承受不起發生衝突代價」

最後，時評強調，中美合則雙贏，鬥則雙輸，並引用美國前國務卿基辛格告誡說，中美除了合作別無選擇，雙方承受不起發生衝突的代價。希望美方能認清形勢，及早懸崖勒馬，避免中美關係進一步惡化。

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美國日前要求中國72小時內關閉駐休斯敦總領事館，中國外交部今日通知美方，定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

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