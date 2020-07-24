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【A股急跌】中美關係緊張令A股急跌 滬指失守3200點創指跌逾6%（更新版）

經濟脈搏 14:36 2020/07/24

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中美互關領事館，市場對中美關係緊張憂慮升溫，滬指下午跌幅擴大，失守3200點關口。滬指收報3196.77點，跌3.86%，深成指報12935.70點，跌5.31%，創指報2627.84點，跌6.14%。

滬指成交額為5843億元（人民幣，下同）；深成指成交額為7506億元；創指成交額為2628億元。而滬深兩市成交額已連續17個交易日破萬億元。

三大指數今低開低走，盤面上，軍工板塊跳水補跌，多數題材板塊集體走弱。兩市逾3500隻個股下跌，虧錢效應持續放大，資金觀望情緒越發濃厚。尾盤，指數小幅回升後再度掉頭向下，市場緊張情緒蔓延。

【A股急跌】中美關係緊張令A股急跌 滬指失守3200點創指跌逾6%（更新版）

【中美角力】A股全線下跌滬指半日挫2.25% 北向資金淨流出過百億

而股市大跌也令北向資金大幅出逃，截至滬深股市收盤，北向資金賣出163.57億元，滬股通賣出93億元，深股通賣出71億元。

巨豐投顧認為7月以來，大金融、白酒、煤炭、鋼鐵、房地產等藍籌股短線漲幅過大，漲速過快，存在技術修正的需求。不過，目前市場上有壓力下有支撐，建議逢低關注科技股、國資改革、新能源汽車、新基建等確定性較強的板塊，高拋低吸為主。

【中美角力】滬指跌幅收窄3300點失而復得 創業板指V彈倒升1.1%

【A股脈搏】滬指震盪收升0.4% 瑞信料A股下半年表現強勁

【螞蟻IPO】滬指收升0.2%創指升1.5% 螞蟻金服概念掀漲停潮

【A股急升】滬指大升3.1%重返3300點 軍工股走強

責任編輯：游昊雲

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