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【長江暴雨】第三號洪水正在形成 防汛形勢仍嚴峻

社會熱點 15:03 2020/07/24

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南方汛情持續發展，繼長江第2號洪水昨晚（23日）過境武漢，受上游強降雨影響，第3號洪水正在形成，長江中下游幹流沙市以下江段全線超警，防汛形勢依然嚴峻。

長江委水文局23日升級发布荊江河段洪水黃色預警，長江中下游幹流沙市以下江段仍全線超警，其中監利站預計今日（24日）突破保證水位，最高將達到37.4米，超過保證水位0.17米。

24日9時，三峽水庫水位159.02米，出庫流量45,800立方米每秒，較23日20時加大了2,500立方米每秒。隨著三峽水庫可能進一步加大下泄量，監利站超保證水位的幅度還會增加，荊江大堤及以下堤防將長時間高水位擋水，出險幾率加大，長江防洪依然面臨十分嚴峻的形勢。

據內媒第一財經報道，截至7月21日8時，5月1日入汛以來，各類自然災害造成湖北省17個市（州、省直管市、神農架林區）95個縣（市、區）1,354.63萬人次受災，農作物受災面積1,480.36千公頃（2,220.54萬畝），因災倒塌房屋7,779間，直接經濟損失243.23億元。

據應急管理部統計，主汛期(6月1日)以來洪澇災害造成江西、安徽、湖北、湖南、廣西、貴州、廣東、重慶、四川等27省（區、市）4,552.3萬人次受災，142人死亡失蹤，3.5萬間房屋倒塌，直接經濟損失1,160.5億元。

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